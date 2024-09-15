Kışlık Magnolia'dan Çocukluğumuzun Katili Ali Kaptan'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kışlık Magnolia'dan Çocukluğumuzun Katili Ali Kaptan'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık ve yine bir günü daha günün tweetleri ile kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazırsan başlayalım 🙌
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2. Dizlerimizden yara eksik olmuyordu, haklı.
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6. 👇
7. Bir neslin çocukluk travması.
8. Bence Magnolia için gereken miktar bu.
9. "O zamanın modası oydu"
10. Saçmalamayın bu sadece bir dizi, Karlos'la tabii ki ayrılmadılar 🥰
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11. 👇
13. Yarın görüşürüz 👋
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