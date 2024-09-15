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Kışlık Magnolia'dan Çocukluğumuzun Katili Ali Kaptan'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kışlık Magnolia'dan Çocukluğumuzun Katili Ali Kaptan'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 18:25

Yine koca bir haftayı geride bıraktık ve yine bir günü daha günün tweetleri ile kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. Dizlerimizden yara eksik olmuyordu, haklı.

2. Dizlerimizden yara eksik olmuyordu, haklı.
twitter.com

3. Ve her birinden ayrı bir konu konuşulur.

4. Neee mutlu bizlereee 🏴☠️

5. Kafa dağıtırken kafamızı dağıtmamız gereken başka sebepler çıkıyor...

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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. Bir neslin çocukluk travması.

7. Bir neslin çocukluk travması.
twitter.com

8. Bence Magnolia için gereken miktar bu.

8. Bence Magnolia için gereken miktar bu.
twitter.com

9. "O zamanın modası oydu"

9. "O zamanın modası oydu"
twitter.com

10. Saçmalamayın bu sadece bir dizi, Karlos'la tabii ki ayrılmadılar 🥰

10. Saçmalamayın bu sadece bir dizi, Karlos'la tabii ki ayrılmadılar 🥰
twitter.com
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11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. Laf anlatmaya çalışmak yerine para kaynağına çevirdi. Bırakın uzman ünvanı verilsin 👌

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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