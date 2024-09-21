Kısaltmalarından Hisse Senetlerinin Adını Tahmin Edebilecek misin?
Kısaltmalarından Hisse Senetlerinin Adını Tahmin Edebilecek misin?
Bakalım hisse senetlerinin kısaltmalarından gerçek isimlerini tahmin edebilecek misin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Kolay bir soruyla başlayalım."THYAO" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?
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2. "FROTO" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?
3. "TEKTU" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?
4. "ISCTR" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?
5. "SODSN" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?
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