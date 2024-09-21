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Kısaltmalarından Hisse Senetlerinin Adını Tahmin Edebilecek misin?

etiket Kısaltmalarından Hisse Senetlerinin Adını Tahmin Edebilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 17:01

Bakalım hisse senetlerinin kısaltmalarından gerçek isimlerini tahmin edebilecek misin?

Hazırsan başlayalım!

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1. Kolay bir soruyla başlayalım."THYAO" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

1. Kolay bir soruyla başlayalım."THYAO" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

2. "FROTO" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

2. "FROTO" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

3. "TEKTU" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

3. "TEKTU" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

4. "ISCTR" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

4. "ISCTR" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

5. "SODSN" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

5. "SODSN" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?
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6. "NTHOL" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

6. "NTHOL" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

7. "TAVHL" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

7. "TAVHL" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

8. "BIMAS" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?

8. "BIMAS" borsada hangi şirketin hisse senedi kısaltmasıdır?
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