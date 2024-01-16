Kış Tatilin Bu Testin Sonunda!
Kış Tatilin Bu Testin Sonunda!
Kış tatilin de tadı ayrı bir güzel. Sıcak bir içecek eşliğinde kar manzarası izlemek ise paha biçilemez. Bu testin sonunda sana huzurlu bir kış tatili öneriyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk sorumuzla başlayalım, tatil sence kimle yapılır?
2. Peki, kar yağdığında yağmayı en sevdiğin aktivite ne?
3. Bir kar manzarası seç!
4. Söyle bakalım, daha önce hiç kayak yaptın mı?
5. Favori kış meyveni seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bazı insanlar kabanları, kalın kazakları kısaca kat kat giyinmeyi severler. Peki sen seviyor musun?
7. Peki, Genelde nasıl karar alıp tatile çıkıyorsun?
8. Son olarak, kış tatilinde içini ısıtacak bir şey seç!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda