Kış Tatilin Bu Testin Sonunda!

Çok da uzaklara gitmeye gerek yok; Uludağ, kar tatilinin vazgeçilmez yerlerinden biri. Burada keyifli bir kayak tatili yapabilirsin. Ayrıca Bursa merkezdeki termal otellerden birinde konaklayarak, kaplıca rahatlığını doyasıya yaşayabilirsin. Bu soğukta, sıcacık bir kaplıca düşüncesi bile içimizi ısıttı. Bu nedenle, hem ruhu hem de bedeni dinlendirecek bir kış tatili için sana bu öneriyi sunuyoruz.