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Kış Tatilin Bu Testin Sonunda!

etiket Kış Tatilin Bu Testin Sonunda!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 17:01

Kış tatilin de tadı ayrı bir güzel. Sıcak bir içecek eşliğinde kar manzarası izlemek ise paha biçilemez. Bu testin sonunda sana huzurlu bir kış tatili öneriyoruz!

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1. İlk sorumuzla başlayalım, tatil sence kimle yapılır?

2. Peki, kar yağdığında yağmayı en sevdiğin aktivite ne?

3. Bir kar manzarası seç!

4. Söyle bakalım, daha önce hiç kayak yaptın mı?

5. Favori kış meyveni seçer misin?

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6. Bazı insanlar kabanları, kalın kazakları kısaca kat kat giyinmeyi severler. Peki sen seviyor musun?

7. Peki, Genelde nasıl karar alıp tatile çıkıyorsun?

8. Son olarak, kış tatilinde içini ısıtacak bir şey seç!

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Norveç

Norveç

Kış tatili dediğinde, akla gelebilecek en etkileyici yer kesinlikle Norveç'in kuzey ışıkları bölgesi. Bu büyüleyici manzara, insanın dünyadaki varlığını sorgulayacak kadar etkileyici. Çünkü böylesine masalsı bir manzara, genellikle sadece masallarda olur. Bu sene, senin böyle bir manzarayı görmeyi hak ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden sana, bu unutulmaz kış tatilini layık görüyoruz.

Uludağ

Uludağ

Çok da uzaklara gitmeye gerek yok; Uludağ, kar tatilinin vazgeçilmez yerlerinden biri. Burada keyifli bir kayak tatili yapabilirsin. Ayrıca Bursa merkezdeki termal otellerden birinde konaklayarak, kaplıca rahatlığını doyasıya yaşayabilirsin. Bu soğukta, sıcacık bir kaplıca düşüncesi bile içimizi ısıttı. Bu nedenle, hem ruhu hem de bedeni dinlendirecek bir kış tatili için sana bu öneriyi sunuyoruz.

Erciyes

Erciyes

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sana eşsiz bir kayak deneyimi sunacak. Karla kaplı muazzam doğa manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfine varacaksın. Senin gibi kayak sever biri için bu tatil tam da biçilmiş kaftan. Ayrıca, muhteşem manzaranın tadını çıkarmak da cabası!

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