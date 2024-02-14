Kış Bitmeden Balkanlarda Görmen Gereken Yer Neresi?
Kış Bitmeden Balkanlarda Görmen Gereken Yer Neresi?
Tarihi zenginlikleri, eşsiz lezzetleri ve sıcak atmosferiyle Balkan coğrafyasında dolaşmak, sanki kendi memleketindeymiş gibi hissetmene neden olacak. Bu testin sonunda, Balkanlarda görmen gereken yeri söylüyoruz!
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Daha önce hiç balkanlara gittin mi?
2. Balkanlara ait lezzetlerden hangisini tatmak istersin?
3. Peki tatlılardan?
4. Bir manzara seç!
5. Seyahat ederken genellikle bir grupla mı yoksa yalnız mı olmayı tercih edersin?
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6. Peki, tatil senin için ne demek?
7. Yemek kültürü tatil planlarında ne kadar önemli? Puanlar mısın?
8. Son olarak, bir tatilde daha çok doğa içinde mi yoksa şehirde mi vakit geçirmeyi tercih edersin?
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