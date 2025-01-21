Kırmızı Ruj Sizi Vezir de Yapar Rezil de: Doğru Kullanımın 12 Yolu

Kırmızı ruj seçiminde dikkat edilecek tek şey alt tonu değil tabii ki. Parlak mı yoksa mat rujları mı tercih ediyorsun? Bunun cevabı da büyük bir öneme sahip. Bu sorunun cevabı için hem kendi zevkini hem de hangi ortama gireceğini göz önünde bulundurabilirsin. Günlük kullanım için mat, etkinlikler için de parlak bitişli rujları tercih edebilirsin.