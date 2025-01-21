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Kırmızı Ruj Sizi Vezir de Yapar Rezil de: Doğru Kullanımın 12 Yolu

etiket Kırmızı Ruj Sizi Vezir de Yapar Rezil de: Doğru Kullanımın 12 Yolu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 18:01

Kırmızı ruj gerçekten de kombinlere ayrı bir hava katıyor, insana ekstra bir çekicilik sağlıyor. Ama tabii kırmızı ruju kullanmak herkesin harcı değil! Kırmızı ruju kullanırken dikkat edilmesi gereken şeyler var…

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1. Doğru alt tonu seçerek işe başlayalım.

Cilt alt tonunu biliyor musun? Çünkü kırmızı ruj seçiminde bu bilgi çok işine yarayacak! Soğuk alt tonlu biriysen sana mavi alt tonlu kırmızıları, sıcak alt tonlu biriysen de sana turuncu alt tonlu kırmızıları öneririz. Doğru alt tonlu ruju bulduğunda emin ol makyaj hayatında büyük bir fark yaratacaksın!

2. Dudakları nemlendirmeden olmaz!

Öylece direkt ruju alıp sürmek kesinlikle yok. Ruju sürmeden önce kısa bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bu hazırlık aşaması nemlendirmeden geçiyor. Rujun dudaklarında pürüzsüz görünmesi için nemli olması gerekiyor. Nemlendirilmemiş dudaklar çatlar ve kırmızı ruj çatlaklarda birikerek kötü bir görüntü oluşturur.

3. Dudak peeling’ini atlamak da büyük bir hata.

Dudakları düzenli olarak nemlendirmek yetmez. Dudaklarındaki ölü deriden kurtulmazsan ne kadar nemlendirirsen nemlendir canlı bir dudak görünümü elde edemezsin. Düzenli olarak dudak peeling’i yaparak hem dudaklarının hem de rujun daha kusursuz görünmesini sağlayabilirsin.

4. Dudak kalemiyle güzel bir çerçeve de lazım.

Ruj kullananların yaptığı en büyük acemiliklerden birisi de dudak kalemi kullanmamaktır. Gerçek ruj gurmeleri bilir ki dudak kalemi ile hem rujun taşması önlenir hem de dudak hattı belirginleştirilerek daha hoş bir görünüm elde edilir. Bunun için rujla aynı tonlarda bir dudak kalemi bulmak gerekiyor.

5. Aman dişler kırmızıya boyanmasın!

Kırmızı rujun belki de en zor yanı dişleri boyamasıdır. Sırf bu yüzden bile çoğu kadın kırmızı rujdan olabildiğince kaçıyor. Ama sırf bu sebeple kırmızı rujdan vazgeçmeye gerek yok. Ruju sürdükten sonra parmağını dudağının içine koyarak aslında fazlalığı alabilir, dişlerini kırmızı olmaktan kurtarabilirsin.

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6. Ruju öylece boca etmek yok!

Çoğu kadın ruju makyajın bitiş aşamasına saklıyor. Tüm makyaj süreci tamamlandıktan sonra ruj sürülüyor. Bu nedenle de ruj aşamasına enerji kalmıyor. Rujun yoğun ve hızlı bir şekilde sürülmesi pek de iyi bir fikir değil. Çünkü özellikle de kırmızı ruj yoğun sürüldüğünde aşırı bir görünüm yaratıyor. Kat kat, ince şekilde sürmek daha doğal duruyor.

7. Senin seçimin mat mı, parlak mı?

Kırmızı ruj seçiminde dikkat edilecek tek şey alt tonu değil tabii ki. Parlak mı yoksa mat rujları mı tercih ediyorsun? Bunun cevabı da büyük bir öneme sahip. Bu sorunun cevabı için hem kendi zevkini hem de hangi ortama gireceğini göz önünde bulundurabilirsin. Günlük kullanım için mat, etkinlikler için de parlak bitişli rujları tercih edebilirsin.

8. Göz makyajını çok yapmak bir hata olabilir!

Makyaj yaparken en güzel halimize kavuşmanın hayalini kuruyoruz. Bu hayale kavuşmak için makyajı en doğru şekilde yapmak gerekiyor. Mesela o gün kırmızı ruj kullanacaksan göz makyajının çok da ağır olmaması gerekiyor. Çünkü kırmızı ruj başlı başına dikkat çeken bir yapıya sahip. Bir de ağır göz makyajı ile aşırı bir görünüm istemezsin herhalde.

9. Aynı şekilde ten makyajı da!

Göz makyajı konusunda yaptığımız uyarının bir benzerini ten makyajı için de yapalım. Kırmızı ruj işin içine girdiyse fondöten ve allık gibi ten makyajı ürünlerini en minimum düzeyde tutmak gerekiyor. Bu tabii ki katı bir kural değil ama bunu yaparsan çok daha zarif görünebilirsin.

10. Rujun kalıcılığını artırmak ister misin?

Kırmızı ruju kullanmanın en zor yanlarından birisi tabii ki kalıcılığını korumak. Çünkü özellikle de dışarıdayken kırmızı ruju tazelemek çok zor oluyor. Peki rujun kalıcılığını nasıl artıracağız? Ruju sürdükten sonra bir mendille fazlalığını al, ardından da üzerine hafifçe transparan pudra geç. Kalıcılığının arttığını göreceksin!

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11. Dudağın ortasına parlaklık eklemek doğru bir karar!

Kırmızı rujun o dramatik havasını herkes sevmeyebiliyor, bu konuda kendilerince haklı da olabilirler. O zaman kırmızı ruju kullanmayı bırakacak değiliz herhalde. Ufak bir dokunuşla bambaşka bir hava katabiliriz! Yapmamız gereken şey, biraz parlatıcı veya açık renkli bir ruj ekleyerek dudağa 3 boyutlu bir görünüm kazandırmak.

12. Hangi tonun ne zaman kullanılacağını da bilmek gerekiyor.

Son tüyomuz ise kırmızı tonlarının kullanımıyla alakalı olacak. Evet, ilk maddede kırmızının alt tonlarından bahsetmiştik ama bu biraz daha farklı bir konu. Eğer ki kırmızı ruju gündüz vakti kullanacaksan daha hafif, nar çiçeği tonlarını tercih edebilirsin. Tercihin akşam veya gece olacaksa da o akla gelen kıpkırmızı ton devreye girebilir!

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Radlands
Radlands
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