Kırmızı Ruj Sizi Vezir de Yapar Rezil de: Doğru Kullanımın 12 Yolu
Kırmızı Ruj Sizi Vezir de Yapar Rezil de: Doğru Kullanımın 12 Yolu
Kırmızı ruj gerçekten de kombinlere ayrı bir hava katıyor, insana ekstra bir çekicilik sağlıyor. Ama tabii kırmızı ruju kullanmak herkesin harcı değil! Kırmızı ruju kullanırken dikkat edilmesi gereken şeyler var…
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1. Doğru alt tonu seçerek işe başlayalım.
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2. Dudakları nemlendirmeden olmaz!
3. Dudak peeling’ini atlamak da büyük bir hata.
4. Dudak kalemiyle güzel bir çerçeve de lazım.
5. Aman dişler kırmızıya boyanmasın!
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6. Ruju öylece boca etmek yok!
7. Senin seçimin mat mı, parlak mı?
8. Göz makyajını çok yapmak bir hata olabilir!
9. Aynı şekilde ten makyajı da!
10. Rujun kalıcılığını artırmak ister misin?
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11. Dudağın ortasına parlaklık eklemek doğru bir karar!
12. Hangi tonun ne zaman kullanılacağını da bilmek gerekiyor.
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