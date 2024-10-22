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Kimseyle Paylaşmak İstemeyeceğin 12 Gizli Türkçe Parça

etiket Kimseyle Paylaşmak İstemeyeceğin 12 Gizli Türkçe Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 22:00

Bazen herkesin bilmediği, sadece senin ruhuna dokunan şarkılar keşfedersin ve bu şarkılar adeta senin gizli hazinelerin olur. Onları kimseyle paylaşmak istemezsin çünkü bir kere paylaştığında sihri bozulacakmış gibi gelir. İşte seni her dinlediğinde başka diyarlara götürecek 12 gizli mücevher şarkı. Ama dikkat et, paylaşıp paylaşmamak tamamen sana kalmış!

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12. Beyaz Hayvanlar - Özünde Narin

11. Batuhan Polat - Yaşıyor Muyuz Biz?

10. Onur Özdemir - İlk Yara

9. Emre Akbay - Tohumlar feat. No Land

8. Ezgi Altıner - Rüya Bozumu

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7. Yedinci Ev - Kuzum

6. Öfkeli Kalabalık - Neden Mutsuzsun Dünya

5. Biz - Geceleri Gel

4. Bisiklet Hırsızları - Bir Defa Daha

3. Sen Yağmur Dök - Kani

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2. Dikey - Sen Ve Ben

1. Almora - Gidenlerin Ardından

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