Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest/
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Eski sevgilimin arkadaşı benim onu aldattığım konusunda sevgilimi ikna etti ve ilişkimizi mahvetti."
2. "Erkek arkadaşım çalıştığı yerde hırsızlık yaparken yakalandı."
3. "Kocamın beni en yakın arkadaşımla aldattığını biliyorum ama ayrılırsam evimizin yarısını o alacak."
4. "Abimin evleneceği kişiden nefret ediyorum."
5. "Biriyle çıkıyordum. Hayalimdeki kıza benzemiyorsun diyerek benden ayrıldı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Yanlış adamdan çocuk yaptığımı düşünmeye başladım."
7. "Kocamın, eski karışının başka biriyle çıkmasını engellemek için zaman zaman onunla cinsel birliktelik yaşadığını öğrendim."
8. "Eski sevgilim ve onun yeni erkek arkadaşı çalıştığım eczaneye gelip prezervatif satın aldı."
9. "İş yerinde büyük bir ikramiye aldım ve sevinçten ağladım."
10. "Kocam beni aldattı. Aldattığı kişinin nişanlısı bana haber verdi. Hemen evden ayrıldım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Annem beni sevmiyor ve bu durum beni çok üzüyor."
12. "Aileme kız arkadaşımın hamile olduğunu söyledim. Bana hakaret ettiler."
13. "Erkek arkadaşımdan iki gün önce ayrıldım ve kendimi çok huzurlu hissediyorum."
14. "Aceleyle evlenmeye karar verdim ve kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum."
15. "Annem dişlerini fırçalamıyor. Bu yüzden ondan tiksiniyorum."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda