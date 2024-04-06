Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 14:46

Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest/
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Eski sevgilimin arkadaşı benim onu aldattığım konusunda sevgilimi ikna etti ve ilişkimizi mahvetti."

1. "Eski sevgilimin arkadaşı benim onu aldattığım konusunda sevgilimi ikna etti ve ilişkimizi mahvetti."

2. "Erkek arkadaşım çalıştığı yerde hırsızlık yaparken yakalandı."

2. "Erkek arkadaşım çalıştığı yerde hırsızlık yaparken yakalandı."

3. "Kocamın beni en yakın arkadaşımla aldattığını biliyorum ama ayrılırsam evimizin yarısını o alacak."

3. "Kocamın beni en yakın arkadaşımla aldattığını biliyorum ama ayrılırsam evimizin yarısını o alacak."

4. "Abimin evleneceği kişiden nefret ediyorum."

4. "Abimin evleneceği kişiden nefret ediyorum."

5. "Biriyle çıkıyordum. Hayalimdeki kıza benzemiyorsun diyerek benden ayrıldı."

5. "Biriyle çıkıyordum. Hayalimdeki kıza benzemiyorsun diyerek benden ayrıldı."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Yanlış adamdan çocuk yaptığımı düşünmeye başladım."

6. "Yanlış adamdan çocuk yaptığımı düşünmeye başladım."

7. "Kocamın, eski karışının başka biriyle çıkmasını engellemek için zaman zaman onunla cinsel birliktelik yaşadığını öğrendim."

7. "Kocamın, eski karışının başka biriyle çıkmasını engellemek için zaman zaman onunla cinsel birliktelik yaşadığını öğrendim."

8. "Eski sevgilim ve onun yeni erkek arkadaşı çalıştığım eczaneye gelip prezervatif satın aldı."

8. "Eski sevgilim ve onun yeni erkek arkadaşı çalıştığım eczaneye gelip prezervatif satın aldı."

9. "İş yerinde büyük bir ikramiye aldım ve sevinçten ağladım."

9. "İş yerinde büyük bir ikramiye aldım ve sevinçten ağladım."

10. "Kocam beni aldattı. Aldattığı kişinin nişanlısı bana haber verdi. Hemen evden ayrıldım."

10. "Kocam beni aldattı. Aldattığı kişinin nişanlısı bana haber verdi. Hemen evden ayrıldım."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Annem beni sevmiyor ve bu durum beni çok üzüyor."

11. "Annem beni sevmiyor ve bu durum beni çok üzüyor."

12. "Aileme kız arkadaşımın hamile olduğunu söyledim. Bana hakaret ettiler."

12. "Aileme kız arkadaşımın hamile olduğunu söyledim. Bana hakaret ettiler."

13. "Erkek arkadaşımdan iki gün önce ayrıldım ve kendimi çok huzurlu hissediyorum."

13. "Erkek arkadaşımdan iki gün önce ayrıldım ve kendimi çok huzurlu hissediyorum."

14. "Aceleyle evlenmeye karar verdim ve kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum."

14. "Aceleyle evlenmeye karar verdim ve kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum."

15. "Annem dişlerini fırçalamıyor. Bu yüzden ondan tiksiniyorum."

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?