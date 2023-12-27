Seks Skandallarından Kaçakçılığa Güzellik Yarışmalarında Yaşanan Olaylar!
Seks Skandallarından Kaçakçılığa Güzellik Yarışmalarında Yaşanan Olaylar!
Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde düzenlenen güzellik yarışmalarında yaşanan skandalları ve önemli olayların bazılarını derledik.
Keyifli okumalar!
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1. Öncelikle Türkiye'den örneklerle başlayalım. 1983 yılında Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın daha önce evli olması ve bakire olmaması nedeniyle tacı elinden alınmıştı.
2. 2015 yılında yapılan güzellik yarışmasında sunucu Kadir Doğulu, yanlış isim anons ettiği için 4. olarak seçilmeyen aday podyumda tacıyla birlikte yürüse de kısa süre sonra durum fark edildi ve taç alındı.
3. 2011 yılında düzenlenen Best Model Of Turkey yarışmasında bir kadın Tuğba Melis Türk'ün birinci olmasına sinirlenerek, Türk'ün porno filmde oynadığını iddia etti. E doğal olarak ortalık karıştı.
4. Sadece anons skandalları bizde olmuyor! 2015 yılında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Miss Universe'de yarışmayı kazanan isim yanlış anons edildi. Yarışmanın birincisinin Kolombiyalı Ariadna Gutierrez Arevalo olduğu açıklandı fakat gerçek birinci Pia Alonzo Wurtzbach'di.
5. Miss Venezuella güzellik yarışması da taç giymeyi başaran güzellerin bazı iş insanlarıyla para karşılığında seks yapması nedeniyle süresiz olarak askıya alındı.
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6. 2006 yılında USA birincisi seçilen Tara Conner'ın uyuşturucu kullandığı ortaya çıkmıştı fakat Donald Trump, Tara'nın rehabilitasyona gittiği sürece tacının onda kalacağını söyleyerek ikinci bir şans verdi. Ardından yapılan Miss Universe'de de beşinci oldu.
7. Latin Amerikalı güzel Laura Zuniga, 2008 yılında erkek arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı.
8. Jenna Talackova da Miss Universe Kanada'dan trans birey olduğu için diskalifiye edildi.
9. 2009 yılında Miss USA birincisi olan Carrie Prejean'ın seçildikten sonra seks kasetleri ortaya çıkınca tacı alındı.
10. 2006 yılında Miss Nevada seçilen Katie Rees'in internette çıplak fotoğraflarının yayılmasının ardından tacı elinden alındı.
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11. 2014 yılında da Miss Amerika'nın kazananı Nina Davuluri'ye yönelik ırkçı bir linç kampanyası başlatıldı. Nina Davuluri, terörist olarak gösterildi.
12. 2014 yılında Miss Delaware adayı olan Amanda Longacre 17- 24 yaş aralığında olmadığı için tacı elinden alındı. Daha önce tespit etselermiş iyiymiş.
13. 1996 yılında Miss Venezuela birincisi seçilen Alicia Machado, kilolu olduğuna dair eleştiriler aldı ve hatta tacının Miss Aruba güzeline verileceği söylendi.
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