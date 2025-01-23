“Keşke Böyle Giyinsek” Dedirtecek Birbirinden Cool 13 Çift Kombini
“Keşke Böyle Giyinsek” Dedirtecek Birbirinden Cool 13 Çift Kombini
Kabul edelim bazı cool kombinler çok ama çok iyi. Gördükçe insanın da partneri ile böyle kombinler yapası geliyor. İşte bu zamana kadar yapılmış hem en cool hem de romantik ve tatlı kombinleri bu içerikte derledik. E partnerinize atmayı da unutmayın!
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1. Krem ve şıklık diyebilir miyiz?
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2. Kot ceketler ile uyum...
3. Renk uyumunun gücü adına!
4. Mavi gömlek kurtarıcılığı diye bir şey var...
5. Aynı şeyleri giymeyelim ama benzer tonlar olsun diyenlere özel...
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6. Siyah şıklığı...
7. Alt üstte renkleri değiştirelim!
8. Tarzlar farklı ama renkler aynı!
9. Materyaller uyuşsun...
10. Bir ceket yeter...
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11. Siyah kadar beyaz da şık...
12. Biraz daha renk lazım...
13. Göz alıcı tarzlar diyebilir miyiz?
14. Bir yerden "o" uyumu yakalamak...
15. Tonları uydurmak ya da uydurmamak tüm mesela bu...
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