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“Keşke Böyle Giyinsek” Dedirtecek Birbirinden Cool 13 Çift Kombini

etiket “Keşke Böyle Giyinsek” Dedirtecek Birbirinden Cool 13 Çift Kombini

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 23:46

Kabul edelim bazı cool kombinler çok ama çok iyi. Gördükçe insanın da partneri ile böyle kombinler yapası geliyor. İşte bu zamana kadar yapılmış hem en cool hem de romantik ve tatlı kombinleri bu içerikte derledik. E partnerinize atmayı da unutmayın!

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1. Krem ve şıklık diyebilir miyiz?

1. Krem ve şıklık diyebilir miyiz?

Gerçekten de bu kombinden asillik akmıyor mu? Bahar aylarında hep şık hem de uyumlu olmak isteyenler için ideal bir kombin gibi. Tam bir beyefendi ve hanımefendi kombini. Aşık olduk gerçekten!

2. Kot ceketler ile uyum...

2. Kot ceketler ile uyum...

Kot ceket ile çok kolay bir şekilde çift kombini yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey cool mu cool kot ceketler. Ee tabi içine de biraz uyumlu giyinmek önemli am çok iyi durmuyorlar mı?

3. Renk uyumunun gücü adına!

3. Renk uyumunun gücü adına!

Bir dönem sosyal medyayı kavuran bu çiftimiz, couple kombini yapma konusunda oldukça usta. Gerçekten de birkaç rengi birlikte kullandığınızda çok tatlı şeyler ortaya çıkıyor. Siz de favori renginizle böyle kombinler yapabilirsiniz.

4. Mavi gömlek kurtarıcılığı diye bir şey var...

4. Mavi gömlek kurtarıcılığı diye bir şey var...

Kabul edelim mavi gömlek çok şık ve asil bir detay. Siz de partnerinizle mavi gömlek kombini yapabilirsiniz. Tabii ki bunu beyazla kombinlemek de önemli. Hem kolay hem de şık bir görünüm diyebiliriz!

5. Aynı şeyleri giymeyelim ama benzer tonlar olsun diyenlere özel...

5. Aynı şeyleri giymeyelim ama benzer tonlar olsun diyenlere özel...

Aynı şeyleri giymek istemeyebilirsiniz bu çok normal bir şey. Bu yüzden de sadece renkler ile çok şık uyumlar yakalayabilirsiniz. Hem kolay hem de göz alıcı bir tarz ile biz bu kombinin de aşığı olduk!

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6. Siyah şıklığı...

6. Siyah şıklığı...

Siyah şıklığı diye bir şey de var tabii ki. Hem cool hem de şık olmak istiyorsanız blazer, trençkot gibi parçalar ile çok güzel bir kombin yapabilirsiniz. Baştan aşağıya siyah bir çift olmak istemez misiniz? Baya cool görünüyorlar!

7. Alt üstte renkleri değiştirelim!

7. Alt üstte renkleri değiştirelim!

Aslında oldukça kolay bir kombin yöntemi bu. Alt ve üst parçaların renklerini birbirine uyduruyor ve gerçekten de göz alıcı bir uyum yakalıyorsunuz. Hem özendiğinizi belli ediyor hem de baştan aşağıya da aynı olmuyorsunuz. Farklı bir tarz!

8. Tarzlar farklı ama renkler aynı!

8. Tarzlar farklı ama renkler aynı!

İlla her çiftin tarzı aynı olacak diye bir şey yok. Bu kombin de bize gösteriyor ki tarzınız aynı olmasa bile çok iyi kombinler yapabilirsiniz. İşin sırrı tamamen benzer ve yakın tonlar kullanmak, gerisi çok kolay ve hoş!

9. Materyaller uyuşsun...

9. Materyaller uyuşsun...

Renk kadar benzer materyalde giyinmek de hoş bir görünüm elde etmenizi sağlar. İpek parçalar giyebilir veya benzer materyallerden yararlanabilirsiniz. Gerçekten de bu görünüm çok uyumlu duruyor, farklı bir yöntem ama biz sevdik!

10. Bir ceket yeter...

10. Bir ceket yeter...

Bir ceket ve elbise ile o eşsiz ve göz alıcı uyumu yakalayarak davetlerdeki herkesi etkiniz altına alabilirsiniz. Gerçekten de özel günler için çok iyi bir kombin önerisi. İhtiyacınız olan şey aynı renkte bir ceket o kadar!

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11. Siyah kadar beyaz da şık...

11. Siyah kadar beyaz da şık...

Bembeyaz kombinler yaz aylarının vazgeçilmezleri. Hem kombinlemesi oldukça basit hem de gerçekten şık ve elegant bir görünüşe imkan tanıyor. Açıkçası beyaz uyumu da çiftlere çok ama çok yakışıyor.

12. Biraz daha renk lazım...

12. Biraz daha renk lazım...

Eğer bu kadar klasik olmak istemiyorsanız size daha canlı renkler lazım. Açıkçası bu mavi kombine aşık olduk, hem çok keyifli hem de eğlenceli. Aynı zamanda da çok iyi uymamış mı?

13. Göz alıcı tarzlar diyebilir miyiz?

13. Göz alıcı tarzlar diyebilir miyiz?

Renkleri uydurmak kadar oldukça tarz kombinler yapmak da çok değerli. Bu yüzden de bu çifte aşık olduk. Tarzları benziyor, kombinlerinde benzer renkler kullanmışlar ama o kadar iyi eşleştirmişler ki...

14. Bir yerden "o" uyumu yakalamak...

14. Bir yerden "o" uyumu yakalamak...

Gerçekten tek bir parça veya bir aksesuarla bile o uyumu yakalayabilirsiniz. Bu çiftin de o eşsiz uyumu bizi çok cezbetti. İyi düşünülmüş bir kombin fikri ve gerçekten de gözü yormuyor ama o tatlı uyumu da kaybetmiyor.

15. Tonları uydurmak ya da uydurmamak tüm mesela bu...

15. Tonları uydurmak ya da uydurmamak tüm mesela bu...

Gerçekten de benzer tonlarda bir şeyler yaptığınızda ortaya göz alıcı sonuçlar çıkıyor. Bu ton da çok güzel olmamış mı? İlla aynı şeyleri giymenize gerek yok, farklı tarz bile olsanız o uyumu bir noktada yakalamak oldukça önemli!

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