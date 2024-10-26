"Keşke Bizde de Olsa" Diyeceksiniz: Ateşi Buram Buram Harlayacak 13 Oda

Bir yerde pembe ve tül varsa o yer gerçekten harikadır. Bu oda da bize pembe bir rüyayı sunuyor. Öyle ki odaya baktıkça içiniz kıpır kıpır oluyor ve aşkla doluyor. Zaman zaman fazla pembe gelse de oldukça keyifli olduğunu itiraf edelim!