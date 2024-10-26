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"Keşke Bizde de Olsa" Diyeceksiniz: Ateşi Buram Buram Harlayacak 13 Oda

etiket "Keşke Bizde de Olsa" Diyeceksiniz: Ateşi Buram Buram Harlayacak 13 Oda

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 23:46

Öyle yatak odaları var ki, hem aşkınızı hem de ateşinizi harmanlayacak kadar etkililer! Gördüğünüz anda 'bizde niye yok?' diyeceğiniz, birbirinden heyecanlı ve farklı o odalara bakalım mı?

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1. Neon ışıkların gücü

1. Neon ışıkların gücü

Neon tabelalar, mottolar ve kırmızı tonları yatak odasındaki enerjimizi yükseltecek gibi duruyor. Bu oda gerçekten partnerinizle keyifle vakit geçirebileceğiniz atmosfer sunan alanlardan biriymiş, bayıldık!

2. Oyunla birleştirmek...

2. Oyunla birleştirmek...

Farklı oyunlar oynamak isteyen çiftler ile kırmızı tonlarını birleştiren bu oda da farklı bir tarz sunuyor. Öyle ki partnerinizle birlikte siz de bir şeylerin bahsine girebilir ve deneyebilirsiniz gibi. Gerçekten bambaşka bir tarz!

3. Uçan kuş misali

3. Uçan kuş misali

Kafes ile yatak odası fikrini harmanlayan bu yatak odası hem gündüzleri hem de geceleri ateşi yükseltecek cinsten. Farklı bir konsept üzerinden rolplay'e de imkan sunarken insana kendini güvenlikli hissettiriyor da diyebilir miyiz?

4. Pembenin gücü adına

4. Pembenin gücü adına

Bir yerde pembe ve tül varsa o yer gerçekten harikadır. Bu oda da bize pembe bir rüyayı sunuyor. Öyle ki odaya baktıkça içiniz kıpır kıpır oluyor ve aşkla doluyor. Zaman zaman fazla pembe gelse de oldukça keyifli olduğunu itiraf edelim!

5. Sallanan yatak zevki

5. Sallanan yatak zevki

Yatak şeklinde bir salıncak düşünün... Ne kadar keyifli değil mi! Partnerinizle şöyle sarmaş dolaşken sallanmak... Gerçekten var bir hayalimiz ve onu da çok güzel yapmışlar. Biz çok etkilendik!

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6. Yıldızlar ve detaylar

6. Yıldızlar ve detaylar

İlla her yatak odasında yatak mükemmel olmak zorunda değil. Bu odada da jakuzi ve dekorasyon ile içinizi kıpır kıpır yapacak, enerjinizi yükseltecek eşsiz bir alan tasarlamışlar. İnsan fotoğrafa baktıkça bile hem rahatlıyor hem de heyecanlanıyor!

7. Aşktan esinlenilen tasarım

7. Aşktan esinlenilen tasarım

Yine bir pembe ve yine aşk temas. Kabul edelim hafif parlak detaylar ışıklar kapandığında da ortaya çıkacağı için aslında çok keyifli bir görüntü sunuyor. Baktıkça içimizde kelebekler uçuştu diyebiliriz gerçekten de.

8. Sade ama keyifli

8. Sade ama keyifli

Kırmızı ve siyahın mükemmel uyumu gerçekten insanın enerjisini hemen yükseltiyor. Bu odada da iki rengi o kadar güzel kullanmışlar ki kabul edelim partnerinizle uzun bir süre buradan çıkmak istemeyebilirsiniz.

9. Hayal kuranlara...

9. Hayal kuranlara...

Her şey kırmızı, siyah veya pembe olmak zorunda değil. Işıklar ile süslenmiş odalar da partnerinizle olan aşkınızı pekiştirebilir ve heyecanınızı artırabilir. Şu odada birlikte uyuyup hayal kurmanın keyfini düşününce gerçekten daha da etkileyici oluyor!

10. Müzik ruhun gıdasıdır

10. Müzik ruhun gıdasıdır

Bu oda kesinlikle müzikten vazgeçemeyen çiftler için özel olarak tasarlanmış. Baktıkça içiniz keyifleniyor. Bir müzik kutusunda uyumak mı? İşte var bir hayalimiz ve gerçek olmuş!

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11. Romantik odalar

11. Romantik odalar

Yatakların çevresine konumlandırılan kadife perdemsi detaylar gerçekten olaya farklı bir bakış açısı ve heyecan kazandırıyor. Tabii bir de bu tasarımlar kırmızı ve bordo tonları ile birleştiğinde ortaya gerçekten aşkın rengi çıkıyor!

12. Işıkların gücü

12. Işıkların gücü

Kabul edelim minik led ışıklar bile ortamın havasını öyle bir değiştiriyor ki... Bu odanın da rengi koyu tonlarda olmasa bile romantik bir dokunuş yaparak aslında herkesin içini kıpır kıpır yapıyor. Aşık olduk gerçekten!

13. Aşk ve ateş

13. Aşk ve ateş

Bu odanın bir ismi olsa kesinlikle aşk ve ateş olurdu. Gerçekten baktıkça insanın içi kıpır kıpır oluyor, ateşi yükseliyor. Sanırım partnerinizle sizin aranızdaki o ateşi harmanlayacak oda da burası...

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