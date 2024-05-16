Kesinlikle Okuman Gereken İş Dünyası Kitabı Hangisi?
Kesinlikle Okuman Gereken İş Dünyası Kitabı Hangisi?
Seni iş dünyasında öne çıkaracak, sana yeni ufuklar açacak o sihirli kitap hangisi?
Öğrenmek için seni şöyle alalım.
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1. Hadi başlayalım. Kitap okuma sıklığın nedir?
2. İş dünyasındaki yerin nedir?
3. Para kazanmak için hangisini tercih ederdin?
4. Bu tartışma bitmez. Ama kısaca fikrini alalım sence işi öğrenmenin en iyi yolu nedir?
5. Bir girişimcide mutlaka olması gereken özellik nedir sence?
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