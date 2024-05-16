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Kesinlikle Okuman Gereken İş Dünyası Kitabı Hangisi?

etiket Kesinlikle Okuman Gereken İş Dünyası Kitabı Hangisi?

godot
godot - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 17:01

Seni iş dünyasında öne çıkaracak, sana yeni ufuklar açacak o sihirli kitap hangisi?

Öğrenmek için seni şöyle alalım.

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1. Hadi başlayalım. Kitap okuma sıklığın nedir?

2. İş dünyasındaki yerin nedir?

3. Para kazanmak için hangisini tercih ederdin?

4. Bu tartışma bitmez. Ama kısaca fikrini alalım sence işi öğrenmenin en iyi yolu nedir?

5. Bir girişimcide mutlaka olması gereken özellik nedir sence?

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6. Peki hangi yatırımlar daha senlik?

7. Seyahat etmeyi en sevdiğin yerler nasıl yerlerdir?

8. Şunu da öğrenelim ve sonucu görelim: Son okuğun kitabın türü neydi?

Robert T. Kiyosaki - Zengin Baba Yoksul Baba

Robert T. Kiyosaki - Zengin Baba Yoksul Baba

Senin mutlaka okuman gereken kitap: Zengin Baba Yoksul Baba. Çünkü çalışmayı seviyorsun. Fakat hepimizin çalışmasının asıl nedeni para kazanıp geleceğimizi garanti altına almak. Bu kitap bize para için çalışmayı değil, parayı bizim için çalıştırmayı anlatıyor.

Jim Collins - İyiden 'Mükemmel' Şirkete

Jim Collins - İyiden 'Mükemmel' Şirkete

Senin mutlaka okuman gereken kitap: İyiden 'Mükemmel' Şirkete. Mükemmel bir şirketi iyi bir şirketten ayıran nedir? Ya da ortalama bir şirketi kalıcı bir şekilde mükemmel bir şirkete dönüştürmek mümkün mü? Sen de işin gereği bu soruların cevabını merak ediyorsan bu mükemmel araştırma kitabını okumalısın.

Peter Thiel - Sıfırdan Bire

Peter Thiel - Sıfırdan Bire

Senin mutlaka okuman gereken kitap: Sıfırdan Bire. Mükemmel ve özgün bir fikrin var fakat bunu nasıl gerçekleştireceğini bilmiyor musun? Bu kitapta Paypal'ın kurucularından Peter Thiel sana bunu nasıl gerçekleştireceğini anlatıyor. Geleceği değiştirecek olan fikirlerin seni sıfırdan bire nasıl getirdiğini görecek ve fikrini gerçekleştirmek için gerekli olan yol haritasını bulacaksın.

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