Kesinlikle Okuman Gereken İş Dünyası Kitabı Hangisi?

Senin mutlaka okuman gereken kitap: Sıfırdan Bire. Mükemmel ve özgün bir fikrin var fakat bunu nasıl gerçekleştireceğini bilmiyor musun? Bu kitapta Paypal'ın kurucularından Peter Thiel sana bunu nasıl gerçekleştireceğini anlatıyor. Geleceği değiştirecek olan fikirlerin seni sıfırdan bire nasıl getirdiğini görecek ve fikrini gerçekleştirmek için gerekli olan yol haritasını bulacaksın.