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Kerimcan Durmaz'dan Tesbihle Fotoğraf Geldi! 26 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kerimcan Durmaz'dan Tesbihle Fotoğraf Geldi! 26 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.01.2024 - 18:50

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Kerimcan Durmaz'dan tesbihle fotoğraf geldi.

2. Hadise, yazı özlediğini söyledi.

3. Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in kayak anlarını paylaştı.

4. Demet Özdemir:

5. Müjde Uzman'dan ayna paylaşımı geldi.

5. Müjde Uzman'dan ayna paylaşımı geldi.
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6. Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü.

6. Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü.

7. Zeynep Bastık'ın enerji modu:

8. Hande Doğandemir:

8. Hande Doğandemir:

9. Berrak Tüzünataç:

9. Berrak Tüzünataç:

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