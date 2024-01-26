Kerimcan Durmaz'dan Tesbihle Fotoğraf Geldi! 26 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kerimcan Durmaz'dan Tesbihle Fotoğraf Geldi! 26 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Kerimcan Durmaz'dan tesbihle fotoğraf geldi.
2. Hadise, yazı özlediğini söyledi.
3. Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in kayak anlarını paylaştı.
4. Demet Özdemir:
5. Müjde Uzman'dan ayna paylaşımı geldi.
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6. Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü.
7. Zeynep Bastık'ın enerji modu:
8. Hande Doğandemir:
9. Berrak Tüzünataç:
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