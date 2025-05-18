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Kerem Bürsin Kimdir, Kaç Yaşında? Kerem Bürsin'in Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Kerem Bürsin Kimdir, Kaç Yaşında? Kerem Bürsin'in Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.05.2025 - 15:09

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi bulunan Bürsin, oyunculuğunun yanı sıra duruşuyla da sık sık gündemde. Dizi ve sinema projeleriyle tanınan başarılı isim, oyunculuk kariyerinin yanında sosyal sorumluluk projeleri ve özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Hem ulusal hem uluslararası platformlarda dikkat çeken Kerem Bürsin’in hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 

Peki Kerem Bürsin kimdir, kaç yaşında, nereli? 

İşte tüm detaylar…

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Kerem Bürsin Kimdir?

Kerem Bürsin Kimdir?

Kerem Bürsin, Türk televizyon ve sinema dünyasının son yıllardaki en dikkat çeken oyuncularından biri. Sadece yakışıklılığıyla değil, doğal oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla da geniş bir hayran kitlesi edindi. Türkiye’de adını duyurmadan önce Amerika’da oyunculuk eğitimi alan Bürsin, hem yerli hem yabancı yapımlarda yer alarak oyunculuk kariyerine sağlam adımlarla devam etti. Onu özellikle “Güneşi Beklerken” dizisiyle tanımayan kalmadı desek abartmış olmayız!

Kerem Bürsin Kaç Yaşında?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında.

Kerem Bürsin Nereli?

Kerem Bürsin, İstanbul doğumlu. Ancak ailesinin işleri nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarını ABD, İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya gibi farklı ülkelerde geçirdi. Bu da ona global bir bakış açısı kazandırdı.

Kerem Bürsin Kariyer Başlangıcı

Kerem Bürsin Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine Amerika’da başladı. Emerson College’da iletişim ve pazarlama eğitimi aldıktan sonra oyunculuk eğitimi de alan Bürsin, kısa filmlerde ve reklam projelerinde yer aldı. Türkiye’de ise 2013 yılında Kanal D’de yayınlanan “Güneşi Beklerken” dizisindeki “Kerem Sayer” rolüyle büyük çıkış yaptı. Bu rol onu yıldız statüsüne taşıdı.

Kerem Bürsin Özel Hayatı

Kerem Bürsin Özel Hayatı

Kerem Bürsin’in özel hayatı da en az kariyeri kadar merak ediliyor. Oyuncu, daha önce Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi ünlü isimlerle ilişki yaşadı. Şu sıralar özel hayatıyla ilgili fazla konuşmasa da, ünlü iş adamı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

Kerem Bürsin Öne Çıkan Açıklamaları

Kerem Bürsin Öne Çıkan Açıklamaları

“Çok demodeyim. Aşırı. Yanlış anlaşılacak kadar demode bir aşığım. Salonun ortasında piknik yapmaya bile çalıştım.”

“Tabii ki insan ister istemez baba olmayı düşünüyor. Ama bazen ‘Acaba çok mu yaşlıyım?’ diye de düşünmüyor değilim. Bilmiyorum, kısmet diyelim.”

Kadına şiddet, konuşulmadan geçilmemesi gereken bir konu. Sessiz kalmak da bir tür destek vermek anlamına geliyor.”

“Marvel evreninde bir Türk karakteri oynamak isterim. Bu neden olmasın? Hayal kurmak güzel şey.”

“Benim için başarı, iç huzurudur. Kariyer ya da para değil, gerçekten mutlu olup olmadığın önemli.”

Kerem Bürsin Yer Aldığı Diziler

Kerem Bürsin Yer Aldığı Diziler

Güneşi Beklerken (2013)

Şeref Meselesi (2014-2015)

Bu Şehir Arkandan Gelecek (2017)

Muhteşem İkili (2018)

Sen Çal Kapımı (2020-2021)

Ya Çok Seversen (2023)

Kerem Bürsin Yer Aldığı Filmler

Unutursam Fısılda (2014)

Can Feda (2018)

Eflatun (2022)

Şımarık (2024)

Mavi Mağara (2024)

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Kerem Bürsin Güncel Projeleri

Kerem Bürsin Güncel Projeleri

Kerem Bürsin, son olarak yönetmenliğini Altan Dönmez'in senaristliğini Osman Kaya'nın yaptığı ve Devrim Özkan, Okan Yalabık gibi isimlerin rol aldığı Mavi Marmara filmi ile karşımıza çıkmıştı.

Kerem Bürsin Ödülleri ve Adaylıkları

Kerem Bürsin Ödülleri ve Adaylıkları

Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 

Elle Style Awards Yılın Erkek Oyuncusu

Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu

GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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