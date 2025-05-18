Kerem Bürsin Kimdir, Kaç Yaşında? Kerem Bürsin'in Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

“Çok demodeyim. Aşırı. Yanlış anlaşılacak kadar demode bir aşığım. Salonun ortasında piknik yapmaya bile çalıştım.”

“Tabii ki insan ister istemez baba olmayı düşünüyor. Ama bazen ‘Acaba çok mu yaşlıyım?’ diye de düşünmüyor değilim. Bilmiyorum, kısmet diyelim.”

“Kadına şiddet, konuşulmadan geçilmemesi gereken bir konu. Sessiz kalmak da bir tür destek vermek anlamına geliyor.”

“Marvel evreninde bir Türk karakteri oynamak isterim. Bu neden olmasın? Hayal kurmak güzel şey.”

“Benim için başarı, iç huzurudur. Kariyer ya da para değil, gerçekten mutlu olup olmadığın önemli.”