Kendinle Ne Kadar Barışıksın?
Kendinle Ne Kadar Barışıksın?
Canım kendim diyebilmek, kendinle tamamen barışık olmak, hatalarını kabullenmek kadar güzel bir şey var mı?
Peki ya sen kendinle ne kadar barışıksın? Bu testte söylüyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Herkes hayatında bir defa da olsa hata yapmıştır. Sen bu hataları kabul edip kendini affettin mi?
2. Kendine iyi baktığını düşünüyor musun peki?
3. Biraz da içimize dönelim! Kendinle konuşurken nasıl birisin?
4. Ne sıklıkla aynaya bakıp kendine şefkat gösteriyorsun?
5. Başkalarıyla karşılaştırdığında kendini nasıl hissediyorsun?
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Sen kendiyle fazlasıyla barışık birisin! Hatalar yaptığında bunu normalleştirebiliyor, kendini affedebiiyor, kendi değerini bilerek hareket ediyor ve tüm bun... Devamını Gör