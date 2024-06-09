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Kendinle Ne Kadar Barışıksın?

etiket Kendinle Ne Kadar Barışıksın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 18:01

Canım kendim diyebilmek, kendinle tamamen barışık olmak, hatalarını kabullenmek kadar güzel bir şey var mı?

Peki ya sen kendinle ne kadar barışıksın? Bu testte söylüyoruz!

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'

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1. İlk soruyla başlayalım! Herkes hayatında bir defa da olsa hata yapmıştır. Sen bu hataları kabul edip kendini affettin mi?

2. Kendine iyi baktığını düşünüyor musun peki?

3. Biraz da içimize dönelim! Kendinle konuşurken nasıl birisin?

4. Ne sıklıkla aynaya bakıp kendine şefkat gösteriyorsun?

5. Başkalarıyla karşılaştırdığında kendini nasıl hissediyorsun?

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6. Gelecek hedeflerin var mı?

7. Zor zamanlarda kendini nasıl motive ediyorsun?

8. Kendine iyi bakmak için ne yaptığını söyleyebilirsin?

Fazlasıyla barışıksın!

Sen kendiyle fazlasıyla barışık birisin! Hatalar yaptığında bunu normalleştirebiliyor, kendini affedebiiyor, kendi değerini bilerek hareket ediyor ve tüm bunları büyük bir farkındalıkla yapıyorsun. Hiçbir zaman aynaya bakmaktan, var olan bedenini kabul etmekten çekinmiyorsun. Kendini başkalarıyla karşılaştırmıyor, her zaman kendinin en iyi versiyonuna ulaşmak için çalışıyorsun. Bu da seni kendiyle barışık hale getiriyor!

Daha fazla barışık olabilirsin!

Sen kendiyle barışık birisin fakat geliştirmen gereken bazı noktalar olabilir. Dış etkenlere fazla takılıyor, ben neden böyleyim de başkaları böyle değil gibi soruları kendine sıklıkla yöneltiyorsun. Bu da senin kendinle barışık olmanı engelliyor. Dışarıya bakmaktansa kendi iç dünyana yöneldiğinde kendinle daha barışık bir versiyonuna kavuşabilirsin!

Kendinle barışık olmayı isteyenlerdensin!

Sen kendinle istediğin kadar barışık değilsin sanki... Aynaya bakmaktan çekiniyor, yaptığın insani hataları kabullenmekte güçlük çekiyorsun. Dışarıdan sana dair gelen yorumlara fazlasıyla takılıyor ve bunları ciddiye alıyorsun. Hal böyle olunca da yakalaman gereken mutluluğu yakalamakta güçlük çekiyorsun. Dış dünyayı bir kenara koyarak kendine daha fazla odaklandığında mutluluk seninle olacak!

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Sen kendiyle fazlasıyla barışık birisin! Hatalar yaptığında bunu normalleştirebiliyor, kendini affedebiiyor, kendi değerini bilerek hareket ediyor ve tüm bun... Devamını Gör