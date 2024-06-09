Canım kendim diyebilmek, kendinle tamamen barışık olmak, hatalarını kabullenmek kadar güzel bir şey var mı?

Peki ya sen kendinle ne kadar barışıksın? Bu testte söylüyoruz!

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