Kendine Güvenen Şöyle Gelsin: Sıla’nın En Sevilen Şarkısını Seçiyoruz!

Sahne adı 'Sıla' olan Sıla Gençoğlu, müzik hayatına Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaparak başladı. Sonrasında sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarını besteleyerek büyük bir ün kazanmaya başlayan Sıla, müzik hayatına sessizce devam ediyor. Geçtiğimiz ay özlemimizi bir nebze de olsa azaltan Sıla, 'Zahmet Olmazsa' adını verdiği single'ı yayımlayarak hayranlarına göz kırptı.

Şimdi oylarınızda Sıla'nın en sevilen şarkısını seçeceğiz. Seçmek biraz zor olacak, haberin olsun! 😉