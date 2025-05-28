Kendine Duyduğun Güvene Göre İlişkindeki Rolün Nasıl?
Kendine güvenen biri olmak sadece günlük hayatını değil, ilişkilerini de doğrudan etkiler. Ne kadar kendinle barışıksan, ilişki içinde de o kadar sağlam bir duruş sergilersin. Kendine olan güvenine göre ilişkinin dinamikleri nasıl şekilleniyor, birlikte keşfedelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
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2. Herkes hayatında bir defa da olsa hata yapmıştır. Sen bu hataları kabul edip kendini affettin mi?
3. Özel günler için mutlaka farklı bir plan yapar mısın? Planı yapan kişi kim olur?
4. Kendine iyi baktığını düşünüyor musun peki?
5. Biraz da içimize dönelim! Kendinle konuşurken nasıl birisin?
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6. Ne sıklıkla aynaya bakıp kendine şefkat gösteriyorsun?
7. Başkalarıyla karşılaştırdığında kendini nasıl hissediyorsun?
8. Gelecek hedeflerin var mı?
9. Zor zamanlarda kendini nasıl motive ediyorsun?
10. Kendine iyi bakmak için ne yaptığını söyleyebilirsin?
Fazlasıyla güveniyorsun!
Daha fazla güvenebilirsin!
Dengedesin!
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