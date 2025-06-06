Kendi Yaratımını Yıkan Yazarlar: Gogol ve Kafka

19. yüzyıl Rusyası'nda, otokratik Çar I. Nikolay'ın hüküm sürdüğü bir dönemde (1825-1855), Gogol'un çalışma hayatı şekillenmiştir. Bu dönem, Dekabrist isyanıyla başlamış ve Çar'ın entelektüellere karşı derin bir güvensizlik beslemesine yol açarak sıkı sansür ve merkezileşme atmosferini teşvik etmiştir. Gogol, 1809'da Ukrayna'nın küçük bir kasabasında, mütevazı toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Taşra kökenleri, 19 yaşında sivil hizmet arayışıyla St. Petersburg'a taşındığında 'acımasızca belirgin' hale gelmiş ve burada 'sivil bürokrasinin akılsız işleyişinden hayal kırıklığına uğramıştır'. Ancak Ukrayna folkloru ve mizahından beslenen ilk hikayeleri, ona anında ün kazandırmış ve onu önemli bir edebî ses olarak konumlandırmıştır.

Gogol'un başyapıtı Ölü Canlar'ın temel önermesi, 19. yüzyıl Rusyası'nın sosyo-ekonomik gerçeklerine derinden kök salmıştır. Toprak sahipleri, serfler ölmüş olsa bile sahip oldukları 'can' (serf) sayısına göre vergilendirilmekteydi. Çiçikov'un ölü canları satın alıp rehin vererek kâr elde etme planı, yozlaşmış yönetime ve serfliğin insanlık dışı yönlerine keskin bir eleştiri olarak hizmet etmiş, 'tasvir edilen toplumun ahlaki durumunu' yansıtmıştır.

Ölü Canlar ile elde ettiği ilk edebî başarı, Gogol'u istemeden de olsa bir sosyal eleştirmen konumuna yerleştirmiştir. Bu rol, otokratik I. Nikolay rejiminde gelişen, derinden muhafazakâr ve ruhani inançlarıyla çatışmıştır. Bu uyumsuzluk, yazarın yıkıcı eylemlerine katkıda bulunan derin bir içsel çatışma yaratmıştır. Eser, liberal çevreler tarafından 'tüm Rusya'nın bir ifşası' olarak algılanmış ve eleştirel Belinski tarafından 'bir vahiy, daha özgür bir geleceğin habercisi' olarak karşılanmıştır. Ancak Gogol, Rusya'ya hizmet etmek ve onu alaya almak niyetinde olmadığını belirtmiş, Slavofil eleştirmenlerin eleştirilerini 'ciddiye almıştır'. Başlangıçta sosyal bir hicivci olarak algılanması, onu reform yanlısı entelektüel çevrelerde sağlam bir şekilde konumlandırsa da kişisel ve ideolojik yörüngesi onu giderek muhafazakâr, din odaklı bir dünya görüşüne doğru kaydırmış, otokrasiyi ve mistik Ortodoks dindarlığını savunmasına yol açmıştır. Bu durum, bir hicivci olarak kamusal kişiliği ile özel sanatsal ve ruhani amaçları arasında temel bir uyumsuzluk yaratmıştır.

Gogol, Ölü Canlar'ı Dante Alighieri'nin İlahi Komedya'sından esinlenerek 'Cehennem, Araf ve Cennet' olmak üzere üç ciltlik bir 'şiir' olarak tasarlamıştır. Büyük amacı, Çiçikov'un dolandırıcıdan ahlaki arınma aşamalarından geçerek ruhsal dönüşümünü tasvir etmek ve böylece Rusya'yı 'yeni bir gelişim yoluna' götürmekti. Birinci cildin ilk beğenisine rağmen, Gogol kendi eserine karşı derin bir ikilem ve memnuniyetsizlik beslemiştir. Sanatının 'doğru yaşam biçimini' ortaya koymasını ve 'ahlaki iyileşmeyi' sağlamasını amaçlamış, ancak 'sürekli şüpheler' tarafından işkence görmüş ve 'ideal mükemmelliğe ulaşamadığı' için umutsuzluğa kapılmıştır. İkinci cilde yönelik sanatsal memnuniyetsizliği, algılanan 'sanatsal doğruluk eksikliği' ve 'tek bir hafifletici koşulun' olmadığı 'sıradan' kahramanlar çizdiği hissinden kaynaklanmıştır.