Kendi Restoranını Açsan, Menüde Kesinlikle Olması Gereken Yemek Ne Olurdu?
Kendi Restoranını Açsan, Menüde Kesinlikle Olması Gereken Yemek Ne Olurdu?
Eğer bu testi çözüyorsan, ileride bir gün kendi restoranını açmanı diliyoruz! Umarız çok güzel yemekler pişer ve müşterilerle dolup taşar!
Ama ondan önce bir menü hazırlamamız lazım. Bu menüde olmazsa olmaz yemeği söylememizi ister misin?
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Buzdolabını açtın ve hemen bir şeyler atıştırmak istiyorsun. İlk olarak ne seçersin?
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Buzdolabının yumurtalık kısmında yumurta dışında genelde ne barındırıyorsun?
Yumurtayı tavaya kırınca genellikle...
Tarifte "bir tutam" yazıyorsa...
Şimdi konumuza dönelim! Açacağın restoranda hangi renkler hakim olur?
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Restoranda kaç şef çalışır?
Menüdeki yemeklerin çeşidi ne olur diye sorsak?
Son sorudayız! Bu restoranı tek başına mı işleteceksin?
Mantı deriz ve susarız!
Şefin spesiyali: Çıtır Ravioli!
Klasikten şaşmıyorsun: Mercimek çorbası!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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