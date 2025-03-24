Kendi Restoranını Açsan, Menüde Kesinlikle Olması Gereken Yemek Ne Olurdu?

Eğer bu testi çözüyorsan, ileride bir gün kendi restoranını açmanı diliyoruz! Umarız çok güzel yemekler pişer ve müşterilerle dolup taşar!

Ama ondan önce bir menü hazırlamamız lazım. Bu menüde olmazsa olmaz yemeği söylememizi ister misin?