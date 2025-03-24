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Kendi Restoranını Açsan, Menüde Kesinlikle Olması Gereken Yemek Ne Olurdu?

etiket Kendi Restoranını Açsan, Menüde Kesinlikle Olması Gereken Yemek Ne Olurdu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 19:01

Eğer bu testi çözüyorsan, ileride bir gün kendi restoranını açmanı diliyoruz! Umarız çok güzel yemekler pişer ve müşterilerle dolup taşar!

Ama ondan önce bir menü hazırlamamız lazım. Bu menüde olmazsa olmaz yemeği söylememizi ister misin?

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Buzdolabını açtın ve hemen bir şeyler atıştırmak istiyorsun. İlk olarak ne seçersin?

Buzdolabının yumurtalık kısmında yumurta dışında genelde ne barındırıyorsun?

Yumurtayı tavaya kırınca genellikle...

Tarifte "bir tutam" yazıyorsa...

Şimdi konumuza dönelim! Açacağın restoranda hangi renkler hakim olur?

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Restoranda kaç şef çalışır?

Menüdeki yemeklerin çeşidi ne olur diye sorsak?

Menüdeki yemeklerin çeşidi ne olur diye sorsak?

Son sorudayız! Bu restoranı tek başına mı işleteceksin?

Mantı deriz ve susarız!

Mantı deriz ve susarız!

Restoranında hangi renklerin hakim olacağı ya da nasıl bir temaya sahip olacağı hiiiiç önemli değil. Sen menüye mantıyı kesinlikle baş köşeye koyardın. Hatta kendi dokunuşlarına süslerdin. Mesela yoğurdu ev yapımı yoğurt olurdu. Salça ya da biberli sosu da organik sebzelerden yapılırdı. Şimdiden ağzımızın suyu aktı!

Şefin spesiyali: Çıtır Ravioli!

Şefin spesiyali: Çıtır Ravioli!

Klasik ravioli yerine şöyle çıtır, leziz mi leziz bir özel bir ravioli ekleyeceğini düşünüyoruz! Ravioli normalde çıtır olmaz ama sen kendi dokunuşunla onu renklendirip menünün en güzel köşesine ekleyeceksin! Biz şimdiden tadını çok merak ettik!

Klasikten şaşmıyorsun: Mercimek çorbası!

Klasikten şaşmıyorsun: Mercimek çorbası!

Menün çok zengin olacak ama mercimek çorbasından vazgeçmeyeceğini düşünüyoruz! Kısık ateşte pişireceğin mercimekleri tavuk ve et suyuyla yapacağından da eminiz, bu çorbanın çok lezzetli olacağından da! Bazılarına klasik gelebilir ama bu mercimek çorbasının tadını alan bir daha gelecek. Merak etme!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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