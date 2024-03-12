Kendi kendine yetenlik, bireylerin hayatlarını etkili bir şekilde yönetebilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için önemli bir beceridir. Bu beceri, kişinin duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak dengeli olmasını sağlar. Kendi kendine yeten bir birey olabilmek için bazı temel kurallar vardır. Bu kurallar, bireyin yaşamını daha verimli ve tatmin edici bir şekilde sürdürebilmesine yardımcı olur. İşte, kendi kendine yeten bir birey olmanın 10 altın kuralı...

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