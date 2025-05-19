Kendi İşinizi Kurmadan Önce Bilmeniz Gereken 12 Finansal Gerçek

Hayalini kurduğun işi gerçeğe dönüştürmek üzereysen önce seni şöyle alalım. Çünkü bu yol heyecan dolu olduğu kadar cüzdanı biraz terleten bir serüven. Kendi işinin patronu olmak elbette çok havalı 'Toplantıya geç kalmam çünkü zaten benim toplantım!' diyebilmenin tadı başka. Ama gel gör ki o toplantının kahvesinden tut web sitesinin barındırma ücretine kadar her detay aslında birer masraf kalemi.

Yani işin mutfağında fatura var, vergi var bir de hiç hesapta olmayan “minik” giderler var. Tüm bunlar seni korkutmasın yeter ki bilinçli adımlar at ve finansal açıdan hazırlıklı ol. Bu yazı da işte tam bu yüzden var. Seni maddi açıdan zırhlayacak 12 harika bilgiyle geldik.