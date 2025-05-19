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Kendi İşinizi Kurmadan Önce Bilmeniz Gereken 12 Finansal Gerçek

etiket Kendi İşinizi Kurmadan Önce Bilmeniz Gereken 12 Finansal Gerçek

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 14:01

Hayalini kurduğun işi gerçeğe dönüştürmek üzereysen önce seni şöyle alalım. Çünkü bu yol heyecan dolu olduğu kadar cüzdanı biraz terleten bir serüven. Kendi işinin patronu olmak elbette çok havalı 'Toplantıya geç kalmam çünkü zaten benim toplantım!' diyebilmenin tadı başka. Ama gel gör ki o toplantının kahvesinden tut web sitesinin barındırma ücretine kadar her detay aslında birer masraf kalemi. 

Yani işin mutfağında fatura var, vergi var bir de hiç hesapta olmayan “minik” giderler var. Tüm bunlar seni korkutmasın yeter ki bilinçli adımlar at ve finansal açıdan hazırlıklı ol. Bu yazı da işte tam bu yüzden var. Seni maddi açıdan zırhlayacak 12 harika bilgiyle geldik.

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1. Kar hemen gelmeyebilir ama tecrübe bedavaya gelir.

İlk 6 ayda para kazanan kişi ya çok iyi bir plan yapmıştır ya da biraz şanslıdır. Gerçekçi olalım yeni bir iş kurduğunda müşteri kazanmak, markanı duyurmak ve sistem oturtmak zaman alır. Bu dönemde kar etmemek dünyanın sonu değil. Hatta zarar etmek bile seni çok şey öğrenmiş biri yapar. Bu yüzden ilk etapta odak noktan 'Nasıl daha fazla kazanırım?' değil 'Nasıl daha verimli öğrenirim?' olmalı. Sabır ve tutarlılık başarıyı beraberinde getirir yeter ki pes etme.

2. Birikimin yoksa işler biraz daha stresli olabilir.

İş dünyasında “beklenmeyen durumlar” sandığımızdan daha sık yaşanır. Müşteri ödeme yapmaz, kampanya tutmaz, hesapta olmayan bir ödeme çıkar… Bu yüzden işe başlamadan önce bir “acil durum fonu” oluşturmak seni psikolojik olarak bile rahatlatır. En az 3-6 ay boyunca temel giderlerini karşılayabilecek birikim hem özgüvenini hem karar verme gücünü arttırır. Yani bu fon bir nevi finansal emniyet kemerin.

3. Gelir-gider takibi yapmak basit ama en etkili yöntem olabilir.

Para geliyor gidiyor ama nereye gitti belli değil... İşte bu çok tehlikeli! Günlük kahveden aylık yazılım aboneliklerine kadar her harcamanı takip etmelisin. Bunu illa karmaşık muhasebe programlarıyla yapmak zorunda değilsin. Basit bir uygulama ya da defter bile işini görür. Unutma, kontrol edemediğin parayı yönetemezsin. Bütçeni görmek seni doğru kararlar almaya yönlendirir.

4. Fiyatlandırmayı rastgele değil stratejik yap.

Ürününe ya da hizmetine fiyat biçerken “rakip şu kadara satıyor” demek yeterli değil. Maliyetlerini, hedef kitleni, sunduğun değeri ve piyasa koşullarını bir arada değerlendirmen gerekiyor. Unutma düşük fiyat her zaman avantaj değildir bazen kalite algısını bile düşürebilir. Fiyatlandırma aslında markanın konumlandırmasının bir parçasıdır. Yani bu iş biraz hem hesap makinesi hem sezgi ister.

5. Harcamalar küçük küçük gelir sonra koca bir dağ olabilir.

Kurumsal e-posta, tasarım aracı, paketleme, teslimat… Başlangıçta 'Aman canım ne olacak!' dediğin harcamalar ay sonunda seni şaşırtabilir. İşin başında minimal yaşamak uzun vadede işini büyütme şansını artırır. Gereksiz lükslerden kaçın önceliği işin devamlılığını sağlayacak şeylere ver. Sonra ofisi kaktüsle doldurmak istiyorsan yine doldur ama önce nefes alacak bir bütçe yarat.

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6. Finansal okuryazarlık zenginliğe giden kestirme yoldur.

'Ben paradan pek anlamam' devri kapandı. Artık küçük işletme sahibiysen faizin, kurun, yatırımın dilinden az çok anlaman şart. Günde 10 dakika ayırarak finansal dünyayı keşfetmek uzun vadede büyük kazanç sağlar. Hem kendine hem işine bir adım önde başlamış olursun. Bonus olarak konuştuğun konular arkadaş ortamında çok daha havalı olur.

7. Kredi kartı desteği güzeldir ama ipin ucunu kaçırma.

Kartla harcama yapmak başta kolaylık gibi görünse de kontrolsüz olursa büyük sorunlara yol açabilir. Harcamaları taksitlendirmek güzel bir çözüm olabilir ama her taksitin gelecekteki bir gelirden gittiğini unutma. Kartı kullanırken sadece planlı harcamalarda kullanmak ve borcu ay sonunda kapatmayı deneyebilirsin. Bu şekilde kontrollü ilerlemek sana motivasyon olacaktır.

8. İşletmen için 'dokunulmazlar fonu' taktiğini dene.

Her ne kadar tüm geliri işe yatırmak cazip gelse de gelirlerden ayıracağın belirli bir bütçeyi dokunulmaz fonu taktiğiyle değerlendirebilirsin. Bu taktik aslında çok basit! Belirlediğin bütçeyi yatırım fonuna aktar, vadeliye at ya da sadece ellemeyeceğin bir hesapta tut. Acil bir fırsat çıktığında ya da işler kısa süreli yavaşladığında bu fon tam bir süper kahramana dönüşebilir. Üstelik alışkanlık haline gelince farkına bile varmadan kendine mini bir finansal yastık oluşturmuş olursun.

9. Gelir dalgalanmalarına karşı 'bütçe tamponu' oluştur.

Girişimcilikte her ay aynı parayı kazanmak biraz şans işi olabilir. Bu nedenle ortalama gelirini hesapla ve ona göre sabit bir harcama planı yap. Fazla gelen aylarda artanı kenara at, düşük gelen aylarda oradan destek al. Bu seni “bu ay çok geldi, harcayayım” tuzağından kurtarır ve bütçene istikrar kazandırır. Kısacası paran gelse de gelmese de senin planın hep aynı olmalı.

10. Her fikir doğru bir zamanlamada olmayabilir.

Yeni bir işe başladığında çevrenden bol bol öneri gelir. “Reklama yatırım yapalım mı?”, “Bu işi yurtdışına da taşıyalım mı?” gibi heyecan verici fikirler duymaya başlarsın. Ama her öneri senin için doğru ya da şu an için uygun olmayabilir. Bu yüzden bazen “hayır” diyebilmek gerekir. Bütçene, hedeflerine ve önceliklerine göre karar almak en sağlıklısıdır.

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11. En az üç farklı yerden teklif al ve karşılaştır.

Bir hizmet ya da ürün alacağın zaman ilk gördüğünle hemen anlaşma yapma. Tasarımcı tutacaksan, yazılım alacaksan ya da bir malzeme temin edeceksen mutlaka birkaç alternatifle görüş. En az üç yerden fiyat al sonra kalite, teslim süresi ve iletişim gibi detaylara da bakarak karar ver. Böylece hem bütçeni daha iyi kullanırsın hem de sonradan “keşke başka birini deneseydim” demezsin.

12. Ayakta kalmak başarıdır bunu küçümseme.

İlk yıl işin başında kalabildiysen kocaman bir aferini hak ettin. Çünkü çoğu iş ilk yıl dolmadan kapanabiliyor. O yüzden “neden kar edemiyorum” diye kendini üzmek yerine “ben hala buradayım” diyerek devam etmelisin. Bazen istikrar büyümekten çok daha kıymetlidir. Zaten doğru stratejiyle zamanla kar da, başarı da gelecektir.

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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