Kendi İşini Kurmaya Niyetlenen Herkes İçin Altın Değerinde 12 Öğüt
Hani bazı hayaller vardır, insanın içini kıpır kıpır eder. Kendi işini kurma fikri de tam öyle bir şey! Bir sabah uyanır, tamam dersin, ben artık başkasının hayalini değil, kendi hayalimi inşa edeceğim. Ama iş kurmak sadece cesaret değil, aynı zamanda sabır, planlama ve bol bol ders çıkarma kabiliyeti istiyor.
İşte tam da bu yüzden, kendi yolunu çizmek isteyenler için altın değerinde önerileri bir araya getirdik. Hadi gel, bu serüveni daha sağlam adımlarla yürümek için ipuçlarına birlikte bakalım!
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1. Hayalini netleştir, aklında bulut kalmayacak kadar açık olsun.
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2. Pazar araştırması yapmadan sakın işe dalma.
3. Finansal planını kağıda dök, kafandan sil.
4. Küçük başla, sonra büyüt.
5. Doğru ekibi kurmak sandığından daha kritik.
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6. Tedarik süreçlerini profesyonel yönet.
7. Dijital dünyayı es geçme.
8. Müşterilerini baş tacı et.
9. Hukuki işleri ciddiye al.
10. Zaman yönetimini öğren.
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11. Ürünlerini doğru hedef kitleye ulaştırmak için profesyonel destek al.
12. Vazgeçme eşiğine geldiğinde neden başladığını hatırla!
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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