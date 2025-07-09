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Kendi İşini Kurmaya Niyetlenen Herkes İçin Altın Değerinde 12 Öğüt

etiket Kendi İşini Kurmaya Niyetlenen Herkes İçin Altın Değerinde 12 Öğüt

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 15:16

Hani bazı hayaller vardır, insanın içini kıpır kıpır eder. Kendi işini kurma fikri de tam öyle bir şey! Bir sabah uyanır, tamam dersin, ben artık başkasının hayalini değil, kendi hayalimi inşa edeceğim. Ama iş kurmak sadece cesaret değil, aynı zamanda sabır, planlama ve bol bol ders çıkarma kabiliyeti istiyor.  

İşte tam da bu yüzden, kendi yolunu çizmek isteyenler için altın değerinde önerileri bir araya getirdik. Hadi gel, bu serüveni daha sağlam adımlarla yürümek için ipuçlarına birlikte bakalım!

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1. Hayalini netleştir, aklında bulut kalmayacak kadar açık olsun.

Kendi işini kurmadan önce, gerçekten ne yapmak istediğini kendine itiraf et. Bir kafe mi açmak istiyorum, yoksa dijital bir ürün mü geliştirmek? Bu sorunun cevabını bulmak, zaten ilk adım. Ne kadar net olursan, karar verme sürecin o kadar kolaylaşır. Hayalini detaylandır, yazıya dök, üzerine düşün. Hayal bulanıksa, işler sarpa sarar.

2. Pazar araştırması yapmadan sakın işe dalma.

Bir sürü girişimci, ”müthiş fikir oldu ya, kesin tutar bu” yanılgısına düştü, gördük... Gerçek şu ki; piyasada kim, neyi, neden tercih ediyor öğrenmeden yapılan her adım kör dalış gibidir. Rakiplerini analiz et, hedef kitleni tanı, sektörün büyüklüğünü ölç. Pazar araştırması, hayalini ayakları yere basan bir projeye dönüştürür.

3. Finansal planını kağıda dök, kafandan sil.

Para yönetimi işin kalbi. Hangi kaynaktan sermaye bulacaksın, ilk 6 ay nakit akışın nasıl olacak, aylık masrafların nedir? Gelir-gider tahmini yapmadan başlamak, büyük risk. Bir muhasebeciyle görüş veya basit bir Excel tablosu oluştur; ama mutlaka plan yap.

4. Küçük başla, sonra büyüt.

Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak başlangıçta seni yavaşlatır. Minimum ürün ya da hizmetle başla. Müşteri geri dönüşleri geldikçe iyileştir. Unutma, ilk adımın kusursuz olması gerekmez; önemli olan başlamaktır.

5. Doğru ekibi kurmak sandığından daha kritik.

Tek başına her şeyi yapmak bir yere kadar mümkün. İşi büyütmek istiyorsan yetenekli, vizyon sahibi, güvenilir insanlara ihtiyacın olacak. İyi bir ekip, kötü zamanlarda seni ayakta tutar, iyi zamanlarda hayalini katlayarak büyütür.

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6. Tedarik süreçlerini profesyonel yönet.

İşin büyüdükçe tedarik zinciri karmaşıklaşır. Nereden alım yapacaksın, hangi fiyat daha avantajlı, stokları nasıl yöneteceksin? 

Tam da burada ZerGO gibi bir B2B pazaryeri, ihtiyacın olan ürünleri onlarca tedarikçiden karşılaştırarak bulmanı sağlar. Buybox özelliğiyle aynı ürünün en uygun fiyatlı seçeneğini görebilir, baremli fiyatlarla toplu alımda avantaj kazanabilirsin. Kısacası, tedarikte profesyonelleşmek için ZerGO’yu mutlaka radarına al.

7. Dijital dünyayı es geçme.

Müşteriler artık dijitalde yaşıyor. Web siten, sosyal medya hesapların ve online satış kanalların olmadan sadece mahalle müşterisiyle sınırlı kalırsın. Dijitalde varolmayı, görünürlüğü önceliğin yap.

8. Müşterilerini baş tacı et.

Bir müşteri memnun kalırsa 10 kişiye anlatır, mutsuz kalırsa 100 kişiye… Ürün teslimatından destek hattına kadar her noktada özenli ol. Sadık müşteri, işinin can damarıdır.

9. Hukuki işleri ciddiye al.

Vergi yükümlülükleri, sözleşmeler, patentler… Küçük görünen hukuki meseleler gün gelir büyük sorun olur. Daha en baştan mali müşavir ve avukat desteği almayı ihmal etme.

10. Zaman yönetimini öğren.

Patron benim deyip rahatladığın anda işler kontrolden çıkabilir. Gününü planla, önceliklerini belirle, molaları bile takvimine yaz. Düzenli çalışmak uzun vadede enerjini korur.

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11. Ürünlerini doğru hedef kitleye ulaştırmak için profesyonel destek al.

Kendi işini kurarken sadece iyi bir ürün geliştirmek yetmez; o ürünü doğru kitleye ulaştıracak akıllı bir stratejiye de ihtiyacın var. Satış kanalını ve pazarlama yöntemini iyi belirlemezsen, en iyi ürün bile rafta tozlanır.

ZerGO’nun dedike kategori yöneticisi desteği, yeni girişimciler için büyük bir kolaylık sunuyor. Kategori yöneticin, ürünlerinin nasıl daha görünür olacağını planlar, kampanya yönetiminden öne çıkarma fırsatlarına kadar pek çok konuda yanında olur. Böylece satış stratejini yalnız başına kurmak zorunda kalmaz, deneyimli bir ekibin rehberliğinde ilerlersin.

12. Vazgeçme eşiğine geldiğinde neden başladığını hatırla!

Her girişimcinin en az bir kere “Acaba yanlış mı yaptım?” dediği olur. O anlarda gözünü kapat, ilk günkü heyecanını ve hayalini hatırla. Bu motivasyon seni en zor günlerinde bile ayağa kaldırır.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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