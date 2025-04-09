Kendi İlişkinizi Sabote Ediyor Olmanız Mümkün mü? Bunları Yapıyorsanız Evet!

Her şey yolunda giderken bile ilişkinin bir şekilde kötüye gideceğine inandığınız oldu mu? Çünkü bu tür beklentiler genellikle kişinin kendini sabote etmesine örnektir. Bu durumda kendinizi kötü senaryoya şimdiden alıştırdığınızı söyleyerek kandırırsınız. Ama aslında olan, sürekli kötüye ve olumsuza odaklanmaktır. Bu da ilerleyen dönemde kötü olayları beraberinde getirir, ilişkideki güveni ve yakınlığı sarsar. Bunun yerine iyi şeylere odaklanmayı deneyebilirsiniz.