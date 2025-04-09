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Kendi İlişkinizi Sabote Ediyor Olmanız Mümkün mü? Bunları Yapıyorsanız Evet!

etiket Kendi İlişkinizi Sabote Ediyor Olmanız Mümkün mü? Bunları Yapıyorsanız Evet!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 23:46

Bazen sağlıklı bir ilişkiyle aramızdaki tek şey kendimizden başkası değildir. Alttan alta yakınlık kurmaktan korkmak, kimseye güvenmemek, öz güven eksikliği yaşamak ve daha pek çok neden bu sorunun temelini oluşturabilir. Eğer sık sık kendinizi benzer bir konuda meraklanırken buluyorsanız işte size yanıt verecek içerik. Eğer bunları yapıyorsanız, üzgünüz ama ilişkinizi sabote eden sizsiniz! Ama merak etmeyin, hepsinin çözümü var!

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1. Sürekli En Kötüsünü Beklemek

Her şey yolunda giderken bile ilişkinin bir şekilde kötüye gideceğine inandığınız oldu mu? Çünkü bu tür beklentiler genellikle kişinin kendini sabote etmesine örnektir. Bu durumda kendinizi kötü senaryoya şimdiden alıştırdığınızı söyleyerek kandırırsınız. Ama aslında olan, sürekli kötüye ve olumsuza odaklanmaktır. Bu da ilerleyen dönemde kötü olayları beraberinde getirir, ilişkideki güveni ve yakınlığı sarsar. Bunun yerine iyi şeylere odaklanmayı deneyebilirsiniz.

2. İletişim Yerine Kaçmak

Eğer ilişkideki sorunları görmezden geliyor ve bunlarla yüzleşmek yerine onlardan kaçıyorsanız, evet kendinizi sabote ediyorsunuz. Çünkü açık ve dürüst iletişim her sağlıklı ilişkinin temelini oluşturur. Onu kuramadığınız zaman, birbirinizi anlamaz ve ilişkinin sağlıklı şekilde ilerlemesine engel olursunuz. Bu nedenle ilişkideki iletişimin önemini anlamanız, onu kurtarmak ve sürdürmek adına çok önemlidir.

3. Sevgisini Sürekli Test Etmek

Karşı tarafın sevgisini sürekli test ediyorsanız da kendinizi sabote ediyor olursunuz. Çünkü bu tip bir yaklaşım karşı taraf üzerindeki baskıyı artırır ve olur olmadık yerde sorun çıkmasına yol açar. Dolayısıyla onu sürekli zorlu testlerden geçirmek, aslında uzun vadede güveni sarsarak ilişkiyi tehlikeye sokar.

4. Kendi Değerini Küçümsemek

Kendi değerinizi küçümsediğiniz zaman sevilmeye layık olmadığınızı düşünerek ilişkiden uzaklaşabilirsiniz. Özellikle ilişkinin iyiye gittiği dönemlerde bunu yapıyorsanız aslında sağlıklı bir bağı koparıyor olursunuz. Dolayısıyla tam ilişki ilerler ve aradaki bağ derinleşirken, bile isteye tüm gidişatı bozarsınız. Bu da ilişkinin ilerlemesini imkansız hale getirir. Kendi değerinizi anlamaya çalışmanız bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

5. Aşırı Kıskançlık Yapmak

Kıskançlık normal bir duygu olsa da her şeyde olduğu gibi, fazlası tehlikelidir. Karşınızdaki kişinin her hareketini kontrol etmek, ona sürekli mesaj atarak nerede ne yaptığını öğrenmek istiyorsanız, baskıcı bir ilişki kurarsınız. Bu da asla sağlıklı değildir ve arada güven sorunları yaratır. İlişkiyi yıpratmamak için gereksiz kıskançlıklarınızı baskılamanız önemlidir.

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6. Önceki İlişkilerle Kıyaslamak

Geçmişte yaşadığınız kötü deneyimler sık sık aklınıza geliyor ve yeni ilişkinizi eskisiyle kıyaslar buluyorsanız, sabotaja açık olabilirsiniz. Benzer bir tutumu karşı tarafın ilişkileri için de gösteriyor olabilirsiniz. Her iki şekilde de sürekli savunma halinde kalır, ilişkiyi zorlaştırırsınız. Bunun yerine her ilişkiyi kendi içinde yorumlamak gerekir.

7. Bağlanmaktan Korkmak

Kimi zaman ilişkilerin sık sık kötüye gitmesi bağlanmaya olan korkudan da kaynaklanabilir. Eğer özellikle işler iyiye giderken kendinizi partnerinizden uzaklaşmış buluyorsanız, biraz sorun arıyorsunuz demektir. Arada gereksiz duvarlar örmek yerine onun yakınlığına yakınlıkla cevap vermeniz gerekir. Aksi halde ilişkiyi istemeden de olsa sabote etmiş olursunuz.

8. Kişisel İhtiyaçları Göz Ardı Etmek

Eğer ilişkideyken sadece partnerinizin mutluluğunu düşünüp kendi ihtiyaçlarınızı ihmal ediyorsanız, bir yerden sonra bu durumdan yorulmanız çok normal. Haliyle bir süre sonra ilişkiyi bitirmek isteyebilir ve kendinizi ilişkiden sıyrılmış bulabilirsiniz. Bu duruma engel olmak için kendi gereksinimlerinizi ihmal etmemeniz çok önemli. Kişisel bakım uygulamak, hobiler edinmek ve ondan bağımsız aktivitelere katılmak aradığınız çözüm olabilir.

9. Her Tartışmayı Ayrılık Saymak

İlişkilerde tartışma yaşanması normaldir. Fakat bu tartışmaların hepsi illa ayrılıkla bitmek zorunda değildir. Aksine, tartışmalar bazen iki tarafın da birbirini anlayıp geliştirmesi adına oldukça önemlidir. Bu nedenle ufak tartışmaları büyütüyor ve her kavgayı ayrılık sanıyorsanız, ilişkiyi sabote ediyor olabilirsiniz. Tartışmanın sonuna 'O zaman ayrılalım' gibi cümleler eklemezseniz bu alışkanlığı da kolayca bırakabilirsiniz.

10. Sürekli Mükemmeli Beklemek

Hayatta hiçbir şey mükemmel değildir. Fakat siz sürekli mükemmeli arıyorsanız, kendinizi kısa sürede biten ilişkilerle baş başa bulmanız da çok normal. Bu elbette iyisini hak etmediğiniz anlamına gelmez. Sadece standartlarınızı biraz daha gerçekçi şekilde belirlemeniz gerektiğini gösterir ve hayal kırıklıklarını önler.

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Peki ne yapmak gerek?

Kendi ilişkinizi sabote ettiğinizi fark etmeniz bile sizin için değişim habercisi olabilir. Öncelikle bu tetikleyicileri anlayarak işe başlayabilir, ardından belirlenen sorunları çözme yoluna gidebilirsiniz. Karşı tarafla açık iletişim kurmak, kendi değerini anlamak, anlayışlı olmak ve profesyonel destek almak gibi birçok adım bu kötü alışkanlığı bırakmanıza yardımcıdır. Unutmayın, farkındalık ve çaba hayatınızdaki her şeyi değiştirecek güçtedir!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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