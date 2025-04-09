Kendi İlişkinizi Sabote Ediyor Olmanız Mümkün mü? Bunları Yapıyorsanız Evet!
Kendi İlişkinizi Sabote Ediyor Olmanız Mümkün mü? Bunları Yapıyorsanız Evet!
Bazen sağlıklı bir ilişkiyle aramızdaki tek şey kendimizden başkası değildir. Alttan alta yakınlık kurmaktan korkmak, kimseye güvenmemek, öz güven eksikliği yaşamak ve daha pek çok neden bu sorunun temelini oluşturabilir. Eğer sık sık kendinizi benzer bir konuda meraklanırken buluyorsanız işte size yanıt verecek içerik. Eğer bunları yapıyorsanız, üzgünüz ama ilişkinizi sabote eden sizsiniz! Ama merak etmeyin, hepsinin çözümü var!
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1. Sürekli En Kötüsünü Beklemek
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2. İletişim Yerine Kaçmak
3. Sevgisini Sürekli Test Etmek
4. Kendi Değerini Küçümsemek
5. Aşırı Kıskançlık Yapmak
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6. Önceki İlişkilerle Kıyaslamak
7. Bağlanmaktan Korkmak
8. Kişisel İhtiyaçları Göz Ardı Etmek
9. Her Tartışmayı Ayrılık Saymak
10. Sürekli Mükemmeli Beklemek
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