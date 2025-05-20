Kendi Hikayeni Yaz! Aşk Hayatın Hangi Film Senaryosuna Benziyor?
Aşk hayatın bazen bir romantik komedi gibi güldürüyor mu yoksa dram dolu bir Oscar filmi gibi gözyaşlarına mı boğuyor? Belki de aksiyon sahneleriyle dolu bir macera filmi gibi heyecanlıdır! Peki, senin aşk hikâyen hangi film senaryosuna benziyor? Birlikte bakalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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2. Aşk hayatını tek kelimeyle tanımlasan, hangisini seçerdin?
3. Romantik bir akşam yemeği için ideal mekanın hangisi?
4. Peki aşk hayatındaki en büyük korkun nedir?
5. Sembol olarak bunlardan hangisi aşk hayatını temsil ediyor sence?
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6. Bir filmde aşkını anlatacak bir şarkı seçsen bu hangisi olurdu?
7. Senin hayatının aşk lokasyonunu sorsak?
8. Son olarak, aşk hayatını anlatan bir söz seçer misin?
Titanic!
Notting Hill!
La La Land!
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