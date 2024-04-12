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Kendi Çiftliğini Kurmak Kaça Patlar? Bahçe Satın Alıp Meyve Sebze Yetiştirmenin Maliyetini Hesaplıyoruz!

etiket Kendi Çiftliğini Kurmak Kaça Patlar? Bahçe Satın Alıp Meyve Sebze Yetiştirmenin Maliyetini Hesaplıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 14:02

Çiftlik kurup içinde yaşamak herkesin hayali. Tabii bu çiftliği kurmanın bir bedeli var. İçinde sebze, meyve yetiştirip hayvanlarınıza baktığınız bir çiftlik size kaça patlar merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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Çiftlik kurmak istiyorsanız önce bir yer belirlemeniz gerek.

Kendinize ait arsanız varsa o zaman yer işini hallettiniz demektir. Ama yoksa kendinize bir yer bulmanız gerek. Önce kullanım amacınızı belirleyip daha sonra arsanızı seçmeniz doğru olacaktır.

Çiftlikte tarım mı hayvancılık mı ya da her ikisini birden mi yapacağınıza da karar vermeniz gerek.

Eğer sadece tarım yapacağınız bir çiftlik kurmak istiyorsanız arsanızı seçerken ona uygun yeri bulmalısınız. Hayvancılık ve tarımı birlikte yapacaksanız o zaman daha geniş bir araziye ihtiyacınız var.

Çiftliğinizde tarım yapacaksanız en verimli ürünü bulmak gerekiyor.

Her ürün her yerde yetişmiyor. Arsanızın olduğu yerde hangi ürün daha iyi yetişiyor ve verimli oluyor bunu araştırarak ürünlerinizi seçmeniz daha doğru olacaktır. Bu sayede verim alamayacağınız ürünlerle boşa uğraşmış olmayacaksınız.

Hayvancılık yapacaksanız da aynı kural geçerli.

Önce büyükbaş, küçükbaş ya da kümes hayvancılığından hangisini yapacağınıza karar vermelisiniz. Bunların hepsini bir arada yapmanız da elbette mümkün! Mesela hayvancılıkla ilgili hiç deneyiminiz yoksa kümes hayvancılığı ile başlayabilirsiniz.

Tabii böyle bir çiftlik kurmanın evrak işi de var.

Bir işletme açacaksanız bununla ilgili resmi işleri yapmanız gerekiyor. Bu aşamada teşvikleri de inceleyebilirsiniz. Teşvik alarak çiftliğinizi hem kurarken hem de işletirken rahat edebilirsiniz.

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Önce bir tavuk çiftliği nasıl kurulur bakalım...

Mesela 500 tavukluk bir kümes kurduğunuzu düşünelim. Bunun için önce kümes maliyetini hesaplıyoruz. 

Çadır bir kümes almak hem maliyet hem de kullanım açısından daha kolay olabilir. Beton bir kümes yapmaktansa çadırı düşünebilirsiniz. 70 metrekarelik çadırın fiyatı 100.000-120.000 arasında.

Kümesi yaptıktan sonra elbette tavuk da almak gerek.

Tavukların fiyatı ortalama şu an 180-200 TL arası.  Tabii tavukların yem meselesi de var. Tavukların günlük yemeleri gereken miktara göre 500 tavuğun günde 50 kiloluk 1 çuval yem tüketeceğini söylemek mümkün. Bu çuvalın 1.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu fiyatların sürekli değiştiğini de ekleyelim.

Hayvancılık tarafından biraz bahsettik, şimdi sıra tarım kısmında.

Tarımla ilgili sera bilgilerini de verelim. 500 metrekare bir sera yapmayı planlıyorsanız bunun size maliyeti 300.000-500.000 TL arası olacaktır. Seranın bina kısmının maliyeti bu. Buna bir de naylonu eklemek gerek. Naylonun fiyatı da 8.000-10.000 TL arası tutacaktır.

Genel olarak bir çiftlik kurmanın bedelini yukarıda anlattık!

Bu maliyetlerin değişebilir olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Ayrıca kuracağınız yerin büyüklüğü, hayvan sayısı, hayvancılığın çeşidi gibi etkenler maliyeti değiştirebiliyor.

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