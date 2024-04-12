Kendi Çiftliğini Kurmak Kaça Patlar? Bahçe Satın Alıp Meyve Sebze Yetiştirmenin Maliyetini Hesaplıyoruz!

Her ürün her yerde yetişmiyor. Arsanızın olduğu yerde hangi ürün daha iyi yetişiyor ve verimli oluyor bunu araştırarak ürünlerinizi seçmeniz daha doğru olacaktır. Bu sayede verim alamayacağınız ürünlerle boşa uğraşmış olmayacaksınız.