Kendi Çiftliğini Kurmak Kaça Patlar? Bahçe Satın Alıp Meyve Sebze Yetiştirmenin Maliyetini Hesaplıyoruz!
Kendi Çiftliğini Kurmak Kaça Patlar? Bahçe Satın Alıp Meyve Sebze Yetiştirmenin Maliyetini Hesaplıyoruz!
Çiftlik kurup içinde yaşamak herkesin hayali. Tabii bu çiftliği kurmanın bir bedeli var. İçinde sebze, meyve yetiştirip hayvanlarınıza baktığınız bir çiftlik size kaça patlar merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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Çiftlik kurmak istiyorsanız önce bir yer belirlemeniz gerek.
Çiftlikte tarım mı hayvancılık mı ya da her ikisini birden mi yapacağınıza da karar vermeniz gerek.
Çiftliğinizde tarım yapacaksanız en verimli ürünü bulmak gerekiyor.
Hayvancılık yapacaksanız da aynı kural geçerli.
Tabii böyle bir çiftlik kurmanın evrak işi de var.
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Önce bir tavuk çiftliği nasıl kurulur bakalım...
Kümesi yaptıktan sonra elbette tavuk da almak gerek.
Hayvancılık tarafından biraz bahsettik, şimdi sıra tarım kısmında.
Genel olarak bir çiftlik kurmanın bedelini yukarıda anlattık!
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