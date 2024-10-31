Kemal Sunal'ın Kılıbık Filminde Yaşananlar Gerçek Oldu: Baca Deliğinden Horon Dinleten Ev Sahibine Hapis
Kemal Sunal'ın Kılıbık Filminde Yaşananlar Gerçek Oldu: Baca Deliğinden Horon Dinleten Ev Sahibine Hapis
Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce 'kiracısı evden çıksın' diye kırdığı baca deliğinden horon açarak kiracısına rahatsızlık veren ev sahibi, mahkeme tarafından 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bu haber sonrası akıllar Kemal Sunal’ın Kılıbık filmi geldi. Filmde, Kamil ve ailesini evinden çıkarmak isteyen ev sahibi üst katta spor yaptırdı, ardından da halk oyunları ekibi oynattı.
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Olay, 2 yıl önce İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. 2 katlı evin alt katında ailesi işe yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı.
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İşte ev sahibinin horon dinlettiği o anlar...
Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş şunları söyledi:
O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söylemişti: " Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk”
İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve sükûneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi.
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Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etmişti. Tenzile Bulunmuş'un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor
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