Kelebek mi Olmak Kozada mı Kalmak İstiyorsun?

Kilo verme süreci, birçok kadın için kelebeğin kozadan çıkışına benzer bir dönüşüm yolculuğudur esasen. Bu yüzden ilk başta zorlu bir görev gibi görünse de, doğru adımlarla sonuçları göz kamaştırıcı olabilir.

İnsanlar, özellikle kadınlar kilo söz konusu olduğu zaman kendilerini sıkışmış bir kozada gibi hissederler. Bu koza, sağlıksız alışkanlıklar, stres ve zamansızlıkla örülmüş olabilir. Kelebek olmanın özgürlüğünden, muhteşem görünmenin çekiciliğinden korkmak da cabası (burayı düşünün).

Neyse ki, bilim değişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre, sağlıklı bir beslenme yapısını benimsemek vücut kompozisyonunda olumlu değişiklikler sağlıyor. Tıpkı kelebeklerin evrim geçirirken ufak bir tırtıldan göz alıcı bir varlığa dönüşmesi gibi.