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Kediniz Kayıp mı Oldu? İşte Kedinizi Bulmak İçin Uygulayabileceğiniz Yöntemler

Kediniz Kayıp mı Oldu? İşte Kedinizi Bulmak İçin Uygulayabileceğiniz Yöntemler

Sena Elçin
Sena Elçin - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 13:01

Kedilerimiz bizim için çok değerli. Onları bir an bile olsun kaybetmek istemeyiz. Ancak bir anda gözümüzün önünden gidebilirler ve kaybolabilirler. Bu durumda yapmanız gerekenler nelerdir? Kayıp kedi nasıl bulunur? Kedinizi ararken uygulayabileceğiniz yöntemler nelerdir? Soruların cevabını bu yazıda bulacaksınız.

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İlk olarak kedinizi en son nerede gördüğünüzü düşünün. Etrafı gözlemleyin. Camları, eşyaların etrafını ve içini kontrol edin. Kedinizin evde en çok vakit geçirdiği alanları inceleyin.

İlk olarak kedinizi en son nerede gördüğünüzü düşünün. Etrafı gözlemleyin. Camları, eşyaların etrafını ve içini kontrol edin. Kedinizin evde en çok vakit geçirdiği alanları inceleyin.

Kedinizin dışarı kaçtığına emin olmadan önce, onu evde arayın. Aklınıza dahi gelmeyecek bir köşeden çıkabilir. Kediler çoğu yere sığabilen canlılar. Dolap içleri, koltuk altları, perde arkaları, baza içleri... Daha bir çok yerde olabilirler.

Kedinizi ararken yaş mama veya ödül maması kullanın.

Kedinizi ararken yaş mama veya ödül maması kullanın.

Kedilerin koku duyusu oldukça gelişmiştir. Yaş mama paketini açıp onunla birlikte ararsanız ortaya çıkma ihtimali yükselir. Ayrıca evin belli bölgelerine ve kapınızın önüne de mama koyun. Yakınlardaysa acıkınca ortaya çıkacaktır.

Kedinize çip taktırdıysanız, en kısa sürede Tarım Orman Bakanlığı'nın uygulaması Tarım Cebimde üzerinden kayıp ihbarı oluşturun.

Kedinize çip taktırdıysanız, en kısa sürede Tarım Orman Bakanlığı'nın uygulaması Tarım Cebimde üzerinden kayıp ihbarı oluşturun.

Kayıp ihbarı oluşturursanız, kediniz sistemde kayıp olarak işaretlenecek ve sistemdeki tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek. Bu durumda kediniz bulunduğunda size ulaştırılabilir.

Evi tamamen arayıp kedinizin evde olmadığına emin olduktan sonra dışarıyı aramaya başlayın. Apartmanda yaşıyorsanız tüm katları tek tek kontrol edin ve komşularınıza haber verin.

Evi tamamen arayıp kedinizin evde olmadığına emin olduktan sonra dışarıyı aramaya başlayın. Apartmanda yaşıyorsanız tüm katları tek tek kontrol edin ve komşularınıza haber verin.

Kediler içgüdüsel olarak bulundukları bölgeyi sürekli kontrol etmek isterler. Bazen meraklarına yenilip kendilerini tehlikeli durumlara sokabilirler. Evden kaçtıysa bile bir ev kedisinin bölgesinden uzaklaşması zordur. Korkup bir yere saklanmış olma ihtimali çok yüksek! Bu sebeple apartmanınızı ve çevresini dip köşe arayın. Merdivenleri, yangın merdivenlerini, bodrum katını, çatıyı aramayı ihmal etmeyin.

Kediler 500 metreden fazla uzaklaşamaz. Evinizin çevresini, kedinizin ses çıkaran favori oyuncağıyla ve mamasıyla birlikte arayın.

Kediler 500 metreden fazla uzaklaşamaz. Evinizin çevresini, kedinizin ses çıkaran favori oyuncağıyla ve mamasıyla birlikte arayın.

Kediniz evinizin çevresinden fazla uzaklaşamasa da herhangi bir yere saklanmış olabileceği için bulmanız zorlaşabilir.  Ancak endişe etmeyin. Kedinizin tanıdığı sesleri çıkararak onu saklandığı yerden çıkarabilirsiniz.

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Evinizin kamera kayıtlarını inceleyin. Kedinizin kaybolduğu saati tahmini olarak biliyorsanız, kamera kayıtlarını inceleyerek ne yöne doğru gittiğini öğrenebilirsiniz.

Evinizin kamera kayıtlarını inceleyin. Kedinizin kaybolduğu saati tahmini olarak biliyorsanız, kamera kayıtlarını inceleyerek ne yöne doğru gittiğini öğrenebilirsiniz.

Apartmanınızın, evinizin veya çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları işinize çok yarayabilir!

Çevredeki işletmelere haber verin. Mahallenizde hayvansever gönüllüler varsa durumu onlara da mutlaka bildirin. Kedilerle ilgilendikleri için dikkatlerini çekecektir.

Çevredeki işletmelere haber verin. Mahallenizde hayvansever gönüllüler varsa durumu onlara da mutlaka bildirin. Kedilerle ilgilendikleri için dikkatlerini çekecektir.

Kedinizi tarif edip fotoğrafını göstererek çevrenize haber verin. Ne kadar çok kişinin haberi olursa bulunması da bir o kadar kolay olacaktır. Güvenlik görevlisine, apartman görevlisine veya evinizin etrafında sürekli bulunan kişilere haber vermeyi unutmayın.

Kedinizin kum kabını dış kapının önüne koyun.

Kedinizin kum kabını dış kapının önüne koyun.

Kedinizin kum kabını dış kapının önüne koyarsanız, kediniz yönünü daha kolay bulabilir. Bahsettiğimiz gibi kedilerin koku duyusu çok keskin. Kendi kum kabının kokusunu aldığında kediniz evin çevresine gelecektir.

Evinizin civarına ilan asın. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yapın.

Evinizin civarına ilan asın. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yapın.

Kedinizin fotoğrafının bulunduğu ve öne çıkan özelliklerini tarif eden bir ilan hazırlayın. Size ulaşabilecekleri bir adres ve numara da eklemeyi unutmayın. Dikkat çekmesi için ilanı büyük ve renkli bastırmanız önemli. Evinizin 1,5 km civarına ilanları yapıştırın. Özellikle parklara, işletmelere ve apartmanlara yapıştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yapın. Bölge hakkında anlık haber yapan bir platform varsa oradan da duyuru geçmesini rica edebilirsiniz.

Bölgedeki veteriner kliniklerini arayın veya ziyaret edin.

Bölgedeki veteriner kliniklerini arayın veya ziyaret edin.

Birinin kedinizi alıp veteriner kliniğine götürmüş olma ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Maalesef dışarıya alışkın olmayan ev kedilerinin yaralanma ihtimali de mevcut...

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Kalabalık bir bölgede yaşıyorsanız kedinizin gündüz ortaya çıkma ihtimali daha düşük. Gece sessiz saatlerde kedinizi aramak faydalı olacaktır. Mümkünse birkaç saat evinizin çevresinde bekleyin.

Kalabalık bir bölgede yaşıyorsanız kedinizin gündüz ortaya çıkma ihtimali daha düşük. Gece sessiz saatlerde kedinizi aramak faydalı olacaktır. Mümkünse birkaç saat evinizin çevresinde bekleyin.

Kediler fazla sesten ve kalabalıktan genellikle hoşlanmazlar. Gece sessizlikte kedinizi arayın ve bekleyin. Saklandığı yerden çıkma ihtimali yüksek. Özellikle araba altlarına bakmayı ihmal etmeyin. Geceleri kedilerin saklanmayı en çok tercih ettiği yer arabalar!

Umarız ki en yakın zamanda dostunuza kavuşursunuz.

Umarız ki en yakın zamanda dostunuza kavuşursunuz.

Umudunuzu asla yitirmeyin. Hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabilirler.

Peki kedinizin kaybolmaması için alabileceğiniz önlemler nelerdir?

Peki kedinizin kaybolmaması için alabileceğiniz önlemler nelerdir?

Kedinize mutlaka çip taktırın. Tasma takmayı kabul eden bir kediyse iletişim numaranızın bulunduğu güvenli bir tasma takın. Safety click özelliği bulunan bir tasma olması kedinizin güvenliği açısından önemli. Herhangi bir yere takılırsa tasma kendi kendine açılabiliyor ve kedinizi boğulma tehlikesinden koruyor. 

Evinizin pencerelerine kediler için özel üretilmiş olan sineklik veya filelerden taktırın. Kedinizi düşme riskinden de koruyacaktır. Dış kapınızı hep kapalı tutun. Ayakkabınızı giyerken bile kapınız mümkün olduğunca kapalı dursun. Kedinizi evde yalnız bırakırken dış kapıyı kilitlemeyi unutmayın. Malum zeki canlılar, bazen kapı bile açabiliyorlar! 

Kedinizi kısırlaştırın! Kediler kızgınlık dönemlerinde evden kaçmaya meyilli olabiliyorlar. Hem kedinizin sağlıklı ve uzun bir ömür yaşaması için hem de bu tür kazalara karşı kedinizi kısırlaştırmanız faydalı olacaktır.

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