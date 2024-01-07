Kediniz Kayıp mı Oldu? İşte Kedinizi Bulmak İçin Uygulayabileceğiniz Yöntemler
Kediniz Kayıp mı Oldu? İşte Kedinizi Bulmak İçin Uygulayabileceğiniz Yöntemler
Kedilerimiz bizim için çok değerli. Onları bir an bile olsun kaybetmek istemeyiz. Ancak bir anda gözümüzün önünden gidebilirler ve kaybolabilirler. Bu durumda yapmanız gerekenler nelerdir? Kayıp kedi nasıl bulunur? Kedinizi ararken uygulayabileceğiniz yöntemler nelerdir? Soruların cevabını bu yazıda bulacaksınız.
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İlk olarak kedinizi en son nerede gördüğünüzü düşünün. Etrafı gözlemleyin. Camları, eşyaların etrafını ve içini kontrol edin. Kedinizin evde en çok vakit geçirdiği alanları inceleyin.
Kedinizi ararken yaş mama veya ödül maması kullanın.
Kedinize çip taktırdıysanız, en kısa sürede Tarım Orman Bakanlığı'nın uygulaması Tarım Cebimde üzerinden kayıp ihbarı oluşturun.
Evi tamamen arayıp kedinizin evde olmadığına emin olduktan sonra dışarıyı aramaya başlayın. Apartmanda yaşıyorsanız tüm katları tek tek kontrol edin ve komşularınıza haber verin.
Kediler 500 metreden fazla uzaklaşamaz. Evinizin çevresini, kedinizin ses çıkaran favori oyuncağıyla ve mamasıyla birlikte arayın.
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Evinizin kamera kayıtlarını inceleyin. Kedinizin kaybolduğu saati tahmini olarak biliyorsanız, kamera kayıtlarını inceleyerek ne yöne doğru gittiğini öğrenebilirsiniz.
Çevredeki işletmelere haber verin. Mahallenizde hayvansever gönüllüler varsa durumu onlara da mutlaka bildirin. Kedilerle ilgilendikleri için dikkatlerini çekecektir.
Kedinizin kum kabını dış kapının önüne koyun.
Evinizin civarına ilan asın. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yapın.
Bölgedeki veteriner kliniklerini arayın veya ziyaret edin.
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Kalabalık bir bölgede yaşıyorsanız kedinizin gündüz ortaya çıkma ihtimali daha düşük. Gece sessiz saatlerde kedinizi aramak faydalı olacaktır. Mümkünse birkaç saat evinizin çevresinde bekleyin.
Umarız ki en yakın zamanda dostunuza kavuşursunuz.
Peki kedinizin kaybolmaması için alabileceğiniz önlemler nelerdir?
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