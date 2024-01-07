Kediniz Kayıp mı Oldu? İşte Kedinizi Bulmak İçin Uygulayabileceğiniz Yöntemler

Kedinize mutlaka çip taktırın. Tasma takmayı kabul eden bir kediyse iletişim numaranızın bulunduğu güvenli bir tasma takın. Safety click özelliği bulunan bir tasma olması kedinizin güvenliği açısından önemli. Herhangi bir yere takılırsa tasma kendi kendine açılabiliyor ve kedinizi boğulma tehlikesinden koruyor.

Evinizin pencerelerine kediler için özel üretilmiş olan sineklik veya filelerden taktırın. Kedinizi düşme riskinden de koruyacaktır. Dış kapınızı hep kapalı tutun. Ayakkabınızı giyerken bile kapınız mümkün olduğunca kapalı dursun. Kedinizi evde yalnız bırakırken dış kapıyı kilitlemeyi unutmayın. Malum zeki canlılar, bazen kapı bile açabiliyorlar!

Kedinizi kısırlaştırın! Kediler kızgınlık dönemlerinde evden kaçmaya meyilli olabiliyorlar. Hem kedinizin sağlıklı ve uzun bir ömür yaşaması için hem de bu tür kazalara karşı kedinizi kısırlaştırmanız faydalı olacaktır.