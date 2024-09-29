Kayseri’de Gündüz Vakti AVM Otoparkında Cinsel İlişkiye Giren Çift Gözaltına Alındı
Kayseri’de Gündüz Vakti AVM Otoparkında Cinsel İlişkiye Giren Çift Gözaltına Alındı
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İşte Kayseri'deki AVM otoparkında tepki çeken görüntüler...
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Kayseri'nin merkezinde bulunan Forum Kayseri'nin otopark girişine gelen bir çift, gündüz vakti kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulundu. Gündüz vakti çekilen görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.
Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şahısların G.H. (20) ve A.K. (20) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şahıslar gözaltına alınırken haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan adli işlem başlatıldı.
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