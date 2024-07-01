Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuğu Taciz Ettiği Belirlenen Suriyeli Şahıs Tutuklandı
Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuğu Taciz Ettiği Belirlenen Suriyeli Şahıs Tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.'
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