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Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuğu Taciz Ettiği Belirlenen Suriyeli Şahıs Tutuklandı

Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuğu Taciz Ettiği Belirlenen Suriyeli Şahıs Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.07.2024 - 22:07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.'

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