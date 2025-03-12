Kayıplarla Başa Çıkarak İyileşmek: Yas Sürecinde Yapabileceğiniz 13 Şey
Kayıplarla Başa Çıkarak İyileşmek: Yas Sürecinde Yapabileceğiniz 13 Şey
Yas, bir kayıp veya köklü değişim sonrası yaşanan duygusal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik tepkimeye verilen isimdir. Ölüm, boşanma, ayrılık, göç gibi pek çok yaşantıyas sürecini tetikleyebilir. Süreç herkes için farklı gelişse de genel olarak insana üzüntü, acı ve suçluluk gibi birçok duygu hissettirebilir. Bu durumda yas sürecini en sağlıklı şekilde atlatmak ve normal hayat akışına en kısa sürede uyum sağlamak için uygulanabilecek bazı teknikler vardır.
İşte yas sürecine yardımcı olabilecek etkili teknikler!
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1. Kendine izin vermek.
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2. Zamana bırakmak.
3. Kendini izole etmekte aşırıya kaçmamak.
4. Duygularını paylaşmak.
5. Dengeli beslenmek.
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6. Düzenli egzersiz yapmak.
7. Uyku düzeni edinmek.
8. Öz bakımını aksatmamak.
9. Kabullenme sürecine odaklanmak.
10. Hedefler belirlemek.
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11. Neler hissettiğini fark etmek.
12. Hayatı kutlamak.
13. Profesyonel destek almak.
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