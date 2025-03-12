Kayıplarla Başa Çıkarak İyileşmek: Yas Sürecinde Yapabileceğiniz 13 Şey

Yas sürecinde, duygulara teslim olmak kadar duyguları içe atmak da tehlikeli bir durumdur. Çünkü kişinin içinde çok fazla şey biriktirmesine neden olarak başka yerlerde kendini gösterebilir. Bunun yerine, yaşanan duyguları aile, arkadaşlar, destek grubu veya meslektaşlar ile paylaşmak daha sağlıklıdır. Bu hem kaybı daha iyi anlamaya hem de süreçten arınmaya yardımcıdır. Aksi tutumun getireceği inkar ve izolasyon gibi tehlikelerin de önüne geçmeye yardımcı olur.