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Kayıplarla Başa Çıkarak İyileşmek: Yas Sürecinde Yapabileceğiniz 13 Şey

etiket Kayıplarla Başa Çıkarak İyileşmek: Yas Sürecinde Yapabileceğiniz 13 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 15:31

Yas, bir kayıp veya köklü değişim sonrası yaşanan duygusal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik tepkimeye verilen isimdir. Ölüm, boşanma, ayrılık, göç gibi pek çok yaşantıyas sürecini tetikleyebilir. Süreç herkes için farklı gelişse de genel olarak insana üzüntü, acı ve suçluluk gibi birçok duygu hissettirebilir. Bu durumda yas sürecini en sağlıklı şekilde atlatmak ve normal hayat akışına en kısa sürede uyum sağlamak için uygulanabilecek bazı teknikler vardır.

İşte yas sürecine yardımcı olabilecek etkili teknikler!

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1. Kendine izin vermek.

Kayıp ve değişimin neden olduğu yas kişide derin ve atlatması zor duygular yaratır. Ancak bu doğal bir süreçtir ve bu konuda kendine izin vermek, işleri daha kolay yoluna sokacaktır. Çünkü yaşanan durumun ardından üzgünlük, suçluluk, çaresizlik,hüzün gibi karmaşık birçok duygu gözlenebilir. Bu duyguların geldiği gibi gideceğine inanmak ve kendini zorlamamak, yasla başa çıkmada etkili bir başlangıçtır.

2. Zamana bırakmak.

Zaman her şeyin ilacıdır ve bu cümle yas süreci için fazlasıyla geçerlidir. Yasın kişide yarattığı duygular en başta daha şiddetlidir ama zamanla her şey daha kabullenilir hale gelir. Bu nedenle kendine zaman tanıyarak bu duyguları yaşamak en doğrusudur. Ancak süreç herkes için farklı olduğundan kendini başkalarıyla kıyaslamamak da önemli bir konudur.

3. Kendini izole etmekte aşırıya kaçmamak.

Yas sürecinde izolasyon, bireyin duygularını işlemesine yardımcı olabileceği gibi, aşırıya kaçıldığında kişinin ihtiyaç duyduğu desteği almasını engellediğinden olumsuz sonuçlar doğuralabilir. Bu nedenle izolasyonun dengeli bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

4. Duygularını paylaşmak.

Yas sürecinde, duygulara teslim olmak kadar duyguları içe atmak da tehlikeli bir durumdur. Çünkü kişinin içinde çok fazla şey biriktirmesine neden olarak başka yerlerde kendini gösterebilir. Bunun yerine, yaşanan duyguları aile, arkadaşlar, destek grubu veya meslektaşlar ile paylaşmak daha sağlıklıdır. Bu hem kaybı daha iyi anlamaya hem de süreçten arınmaya yardımcıdır. Aksi tutumun getireceği inkar ve izolasyon gibi tehlikelerin de önüne geçmeye yardımcı olur.

5. Dengeli beslenmek.

Yasla mücadele ederken basit hayat gereksinimlerini karşılamak çok önemlidir ve bunların başında beslenme gelir. Çünkü yas, kişinin yeme-içme alışkanlıklarını etkileyerek fiziksel sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Bunu önlemek için dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekir. Besinlerden alınan enerji kişiye enerji, mutluluk ve sağlık verebilir.

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6. Düzenli egzersiz yapmak.

Benzer şekilde düzenli egzersiz de bu süreçte yardımcı alışkanlıklardan biridir. Egzersizin şiddeti ve süresi ne olursa olsun, hemen herkeste oluşturduğu etkiler benzerdir. Egzersiz esnasında salınan hormonla kişiye mutluluk, güçlenen kaslar ise zindelik verir. Özellikle başka bir şeye odaklanarak hayata devam etmek ve kendini olumsuz düşüncelerden uzaklaştırmak adına çok etkili bir yöntemdir.

7. Uyku düzeni edinmek.

Yasla mücadelede kişinin kendine iyi bakması ve fiziksel sağlığına özen göstermesi sürece fayda sağlayabilir. Bu nedenle, beslenme ve egzersize ek olarak düzenli ve sağlıklı uyku alışkanlığı edinmek de oldukça önemlidir. Çünkü uyku, zihnin ve bedenin yenilenmesine yardımcıdır. Uyku esnasında salınan hormonlar vücudun yeni güne hazırlanmasına yardımcı olurken, uyku eksikliğinden kaynaklı çeşitli depresyon, halsizlik, sinir, odak problemi gibi birçok sorunu önler.

8. Öz bakımını aksatmamak.

Kişisel hijyen ve bakım, vücuttaki stres hormonlarını azaltarak hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağlar. Yas süreci genellikle kişinin kendi bakımını aksatmasıyla sonuçlanır ve bu durum birçok açıdan tehlikelidir. Çünkü sorunu daha tehlikeli hale getirir ve hijyen kaynaklı sorunlar doğurabilir. Günlük bakıma dahil edilen her şeyin yas sürecinde de devam etmesi, aslında içten içe iyileşmeye işaret eder.

9. Kabullenme sürecine odaklanmak.

Yas sürecinde en zorlanılan aşamalardan biri kabullenmedir. Çünkü kabullenmek bazen suçluluk ve kızgınlık gibi daha zararlı duyguları beraberinde getirir. Ancak sürecin doğallığına ve sadece hayatın akışı içinde bir durum olduğuna inanmak, kabullenmeye yardımcı olabilir.

10. Hedefler belirlemek.

Hayata devam edebilmek için yas sürecinde biraz çaba sarf etmek gerekir. Ancak duyguların kabulüyle birlikte kişi kendi için yeni bir normal yaratmaya ve bu hayatta devam etmeye başlayabilir. Dolayısıyla kendine yeni hedefler belirlemek çok etkili bir motivasyon kaynağıdır. Çünkü kişiyi bu yeni hayata odaklı tutar ve hayata dair beklentilerini artırmasına yardımcı olur.

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11. Neler hissettiğini fark etmek.

Neler hissettiğini anlamak, içinden geçilen süreci daha sağlıklı şekilde atlatmaya yardımcıdır. Yasın kişi üzerinde üzüntü, öfke, bitkinlik, hayal kırıklığı gibi pek çok etkisi olabilir. Bu hislerin her birini tanımak ve kabullenmek, gereken desteği bulmak adına önem taşır. Çünkü bu duyguları ifade edebilmek için öncelikle tanımak gerekir. Böylece kişi, ihtiyacı olan desteği bulma konusunda çok daha hevesli ve istekli hale gelebilir.

12. Hayatı kutlamak.

Yeni hayata devam etmek, geçmişte olanları unutmak veya silmek demek değildir. Yas sürecinde en çok çekinilen konulardan biri de budur. Ancak hayata devam etmek, aksine geçmişi hatırlamaktan ve devamındaki hayatı buna göre yaşamaktan geçer. Bu nedenle sevdiklerinizle vakit geçirmek, birlikte anılar biriktirmek, fotoğrafları çerçeveletmek ve 'Seni seviyorum' diyebilmek hayatı kutlamanın en iyi yollarındandır.

13. Profesyonel destek almak.

Yasın kişide yarattığı etkileri en iyi şekilde fark etmek, kabullenmek ve yönetmek için uzman desteği alınabilir. Çünkü bazı duyguları sosyal çevreyle paylaşmak yeterli gelmeyebilir, hatta bazen yanlış yönlendirmelerle sonuçlanabilir. Süreç içinde çevreden alınan destek önemli olmakla birlikte, yasla başa çıkmak ve en sağlıklı şekilde atlatmak için uzman desteğine başvurulması da gerekir.

Yas sürecinde duygularımızı anlamlandırmak ve bununla başa çıkabilme yollarını keşfetmek için ‘Gençler Nasılız?’ mini dizisini hemen izle!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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