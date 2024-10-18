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Kaygılı, Güvenli ve Kaçıngan: Kaygılı Bağlanma Stiline Sahip Olduğunu Gösteren 10 İşaret

etiket Kaygılı, Güvenli ve Kaçıngan: Kaygılı Bağlanma Stiline Sahip Olduğunu Gösteren 10 İşaret

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 23:01

Araştırmalara göre 3 farklı bağlanma çeşidi var: Kaygılı, Güvenli ve Kaçıngan. Peki sen bunlardan hangisisin? İşte kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerin çok iyi bildiği 10 şeyi derledik!

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1. Sürekli onay ve güvence arayışı

Partnerinizden sürekli sevgi ve onay ihtiyacı duyarsınız ve size yeterince değer vermediğini düşünürseniz endişelenirsiniz. Her zaman ondan bir onay cümlesi beklersiniz ki kendinizi güvende hissedebilesiniz...

2. Sürekli terk edilme korkusu

Partnerinizin sizi terk edeceğinden veya başkasıyla birlikte olacağından sürekli endişe duyarsınız. İlişkinin her anında tetikte olur ve terk edileceğinize inanırsınız. Hatta durmadan ona zaten sen beni terk etmeyi düşünüyor dersiniz...

3. Aşırı bağımlılık

Partneriniz her zaman yanınızda olsun istersiniz ve onlarsız ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden de o yanınızdan ayrıldığında endişeye kapılırsınız. Her şeyinizi ona göre planlamayı tercih edersiniz.

4. Kıskançlık ve aşırı sahiplenme

Partnerinizin başkalarıyla vakit geçirmesini kıskanırsınız ve onu kontrol altında tutmaya çalışırsınız. Kıskandığınız durumlarda bilinçli düşünmeden aşırı tepki verir ve karşınızdaki kişiyi suçlarsınız.

5. Duygusal dalgalanmalar

Duygularınız çok çabuk değişir ve partnerinizin her sözüne veya davranışına aşırı tepki verirsiniz. Partnerinize aşıkken bir anda onu hayatınızdan silecek kadar ondan nefret etmeye başlayabilirsiniz.

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6. Düşük özgüven

Kendinizi partnerinizden daha az değerli ve sevilmeye layık görürsünüz. Onun sizi sevmesi size bir lütuf gibi gelir, ondan kat ve kat aşağıda olduğunuzu hissedersiniz. O yüzden de hep bir onay beklersiniz. Kendinizi partnerinizden hep altta gördüğünüz için özgüveniniz de hep o şekilde kalır.

7. Partnere karşı aşırı fedakarlık

Partnerinizi mutlu etmek için kendi istek ve ihtiyaçlarınızı görmezden gelirsiniz. Önceliğiniz her zaman partnerinizdir. Onun için kendinize dair pek çok şeyden vazgeçebilirsiniz.

8. Negatif düşünceler

Kendiniz ve ilişkiniz hakkında sürekli olumsuz düşüncelere kapılırsınız. Genellikle ilişkiyi her zaman daha negatif olan taraftan görmeye eğilimli olursunuz. Partnerinizi de bu negatif düşünceler ile boğmaya başlarsınız. Aslında ortada kötü bir şey olmasa bile siz kötüye odaklanırsınız...

9. Sürekli kontrol etme ihtiyacı

Partnerinizin ne yaptığı ve ne düşündüğü üzerinde kontrol sahibi olmak istersiniz. Geç cevap vermesi, sizi aramaması gibi durumlar normal bir pürüz olarak kalmaz daha büyük kavgalara sebebiyet verir.

10. İlişkilerde zorlanma

İlişkilerde yakınlık kurmakta zorlanırsınız ve partnerinizden mesafeli davrandığında endişelenirsiniz. Bu yüzden de kendinizi zaman zaman o yakınlıktan çeker ve trip atarsınız.

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