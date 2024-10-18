Kaygılı, Güvenli ve Kaçıngan: Kaygılı Bağlanma Stiline Sahip Olduğunu Gösteren 10 İşaret
Kaygılı, Güvenli ve Kaçıngan: Kaygılı Bağlanma Stiline Sahip Olduğunu Gösteren 10 İşaret
Araştırmalara göre 3 farklı bağlanma çeşidi var: Kaygılı, Güvenli ve Kaçıngan. Peki sen bunlardan hangisisin? İşte kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerin çok iyi bildiği 10 şeyi derledik!
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1. Sürekli onay ve güvence arayışı
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2. Sürekli terk edilme korkusu
3. Aşırı bağımlılık
4. Kıskançlık ve aşırı sahiplenme
5. Duygusal dalgalanmalar
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