Kaygılı, Güvenli ve Kaçıngan: Kaygılı Bağlanma Stiline Sahip Olduğunu Gösteren 10 İşaret

Kendinizi partnerinizden daha az değerli ve sevilmeye layık görürsünüz. Onun sizi sevmesi size bir lütuf gibi gelir, ondan kat ve kat aşağıda olduğunuzu hissedersiniz. O yüzden de hep bir onay beklersiniz. Kendinizi partnerinizden hep altta gördüğünüz için özgüveniniz de hep o şekilde kalır.