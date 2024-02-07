Katarsis'e Katılan Trans Birey Almina Can Rencü'nün Instagram'dan Paylaştığı Eski Hali
Katarsis'e Katılan Trans Birey Almina Can Rencü'nün Instagram'dan Paylaştığı Eski Hali
Herkesin bir hikayesi var hayatta; bazılarının biraz daha farklı, belki biraz daha zor. Birkaç ay önce Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katılan Almina Can Rengü, yaşadığı zorlukları da kabul edip eski halini Instagram hesabında paylaşan bir isim. Gelin onun hikayesine bir bakalım...
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Almina Can Rencü, trans bir kadın. Çoğu kişi onu Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın Katarsis programıyla tanıdı.
Kendi isteğiyle programa gelip derdini anlatması gerektiğini düşündüğünü söylüyordu programda. Çünkü onun, cinsiyet geçiş operasyonundan sonra mutsuz ve hissiz bir dünyada yaşadığını belirtiyordu.
Yıllardır barlarda şarkı söyleyen Almina Can, oldukça cesur bir kadın. Bu cesaret geçirdiği operasyonla ilgili değil: Hislerini en dürüst şekilde, milyonların önünde ifade edebilmesiyle ilgili.
Üstelik Instagram fotoğraflarında eski hayatına dair pozlarını yayınlamaktan da çekinmiyor ve bunu "her halimle gurur duyuyorum" şeklinde ifade ediyor.
Almina Can'ın eski fotoğraflarına geçmeden önce Katarsis'deki sözlerini yeniden hatırlayalım çünkü hikayenin başlangıcı tamamen o sözler.
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"Kendin tarafından, ailen tarafından, sokağın tarafından, devletin tarafından… Her taraftan bir eziklik yaşıyorsun özellikle bu coğrafyada."
"Benim amacım kimseye “Aaa bu çok güzel bir şey, bunu yapın, böyle olun, kadın olun, siz böyle olunca kadın diyecekler” demek değil."
Bedeni kadın olsa da kendisinin andropoza girmiş bir erkek olduğunu vurguluyor Almina.
Bedeninin yaşadığı travma sebebiyle birden kilo aldığını ve yaşadığı hayattan mutsuz olduğunu da ekliyor.
Instagram'daki bu fotoğrafları ise şarkıcılık yapmaya başladığı günlerden.
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2011 yılında milletvekili aday adaylığı ile ilgili bir girişimi olmuş ancak seçilememiş. Herkesin kendisiyle bu kadar barışık olması dileğiyle...
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