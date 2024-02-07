Katarsis'e Katılan Trans Birey Almina Can Rencü'nün Instagram'dan Paylaştığı Eski Hali

'Bundan dolayı da bu sefer acaba kendimi nasıl kabullendiririm? 'Aa evet böyle olursam kendimi daha iyi kabullendirebilirim. Sevdiğim, yaşamak istediğim adama karşı kendimi kabullendiririm… Evet ben buyum, bunu da olursam kabullendiririm.' Bu gibi düşüncelere girip dönüşümü olmayan bir yola girdim. Ben ameliyat olmasaydım da, erkek gibi yaşayacak mıydım? Hayır. Benim demek istediğim bu değil, benim demek istediğim ben bedenimle de bu kadını yaşatıyordum. Ne oldu? Ben bedenimle oynadım, oynadıktan belli bir müddet sonra hissizleştim. Daha zayıf düşmeye başladım. Savaşlarımı veremez oldum ve sonradan dedim ki “Tamam Almina güzel, ben Almina’yı zaten yaşıyordum. Ben bu operasyonu 32 yaşında oldum Ama yani Almina güçsüz, Almina hissiz… Ve bunu yaşayan birçok arkadaşım da var ama dile getiremiyorlar. Bunu söyleyemiyorlar. Ben korkmuyorum, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Zaten birçok şeyimi kaybetmişim.'