Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Katarsis'e Katılan Trans Birey Almina Can Rencü'nün Instagram'dan Paylaştığı Eski Hali

Katarsis'e Katılan Trans Birey Almina Can Rencü'nün Instagram'dan Paylaştığı Eski Hali

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.02.2024 - 14:46

Herkesin bir hikayesi var hayatta; bazılarının biraz daha farklı, belki biraz daha zor. Birkaç ay önce Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katılan Almina Can Rengü, yaşadığı zorlukları da kabul edip eski halini Instagram hesabında paylaşan bir isim. Gelin onun hikayesine bir bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Almina Can Rencü, trans bir kadın. Çoğu kişi onu Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın Katarsis programıyla tanıdı.

Almina Can Rencü, trans bir kadın. Çoğu kişi onu Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın Katarsis programıyla tanıdı.

Kendi isteğiyle programa gelip derdini anlatması gerektiğini düşündüğünü söylüyordu programda. Çünkü onun, cinsiyet geçiş operasyonundan sonra mutsuz ve hissiz bir dünyada yaşadığını belirtiyordu.

Kendi isteğiyle programa gelip derdini anlatması gerektiğini düşündüğünü söylüyordu programda. Çünkü onun, cinsiyet geçiş operasyonundan sonra mutsuz ve hissiz bir dünyada yaşadığını belirtiyordu.

Yıllardır barlarda şarkı söyleyen Almina Can, oldukça cesur bir kadın. Bu cesaret geçirdiği operasyonla ilgili değil: Hislerini en dürüst şekilde, milyonların önünde ifade edebilmesiyle ilgili.

Yıllardır barlarda şarkı söyleyen Almina Can, oldukça cesur bir kadın. Bu cesaret geçirdiği operasyonla ilgili değil: Hislerini en dürüst şekilde, milyonların önünde ifade edebilmesiyle ilgili.

Üstelik Instagram fotoğraflarında eski hayatına dair pozlarını yayınlamaktan da çekinmiyor ve bunu "her halimle gurur duyuyorum" şeklinde ifade ediyor.

Üstelik Instagram fotoğraflarında eski hayatına dair pozlarını yayınlamaktan da çekinmiyor ve bunu "her halimle gurur duyuyorum" şeklinde ifade ediyor.

Almina Can'ın eski fotoğraflarına geçmeden önce Katarsis'deki sözlerini yeniden hatırlayalım çünkü hikayenin başlangıcı tamamen o sözler.

Almina Can'ın eski fotoğraflarına geçmeden önce Katarsis'deki sözlerini yeniden hatırlayalım çünkü hikayenin başlangıcı tamamen o sözler.

'Duygusal olarak farklı bir şey hissediyorsunuz kendinizde… Cinsel olarak farklı bir şey hissediyorsunuz ama toplumun size dikte ettiği bir şey var. “Hayır, doğa böyle böyle bir şey diyor.” Ama hayır, doğa böyle bir kural koymamış. Eğer bu kuralın dışına çıktığın anda ikinci plana atılıyorsun, eziliyorsun…'

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Kendin tarafından, ailen tarafından, sokağın tarafından, devletin tarafından… Her taraftan bir eziklik yaşıyorsun özellikle bu coğrafyada."

"Kendin tarafından, ailen tarafından, sokağın tarafından, devletin tarafından… Her taraftan bir eziklik yaşıyorsun özellikle bu coğrafyada."

'Bundan dolayı da bu sefer acaba kendimi nasıl kabullendiririm? 'Aa evet böyle olursam kendimi daha iyi kabullendirebilirim. Sevdiğim, yaşamak istediğim adama karşı kendimi kabullendiririm… Evet ben buyum, bunu da olursam kabullendiririm.' Bu gibi düşüncelere girip dönüşümü olmayan bir yola girdim. Ben ameliyat olmasaydım da, erkek gibi yaşayacak mıydım? Hayır. Benim demek istediğim bu değil, benim demek istediğim ben bedenimle de bu kadını yaşatıyordum. Ne oldu? Ben bedenimle oynadım, oynadıktan belli bir müddet sonra hissizleştim. Daha zayıf düşmeye başladım. Savaşlarımı veremez oldum ve sonradan dedim ki “Tamam Almina güzel, ben Almina’yı zaten yaşıyordum. Ben bu operasyonu 32 yaşında oldum Ama yani Almina güçsüz, Almina hissiz… Ve bunu yaşayan birçok arkadaşım da var ama dile getiremiyorlar. Bunu söyleyemiyorlar. Ben korkmuyorum, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Zaten birçok şeyimi kaybetmişim.'

"Benim amacım kimseye “Aaa bu çok güzel bir şey, bunu yapın, böyle olun, kadın olun, siz böyle olunca kadın diyecekler” demek değil."

"Benim amacım kimseye “Aaa bu çok güzel bir şey, bunu yapın, böyle olun, kadın olun, siz böyle olunca kadın diyecekler” demek değil."

'Demiyorlar hocam, demiyorlar. En bebek gibisi bile olsan o toplumda seni gördükleri göz bu 'Sen bir transsın.' Yani sen istersen bebek gibi bir kadın da olsan eninde sonunda o mutsuzluğu yakalıyorsun ki Türkiye’de birçok örneği var.'

Bedeni kadın olsa da kendisinin andropoza girmiş bir erkek olduğunu vurguluyor Almina.

Bedeni kadın olsa da kendisinin andropoza girmiş bir erkek olduğunu vurguluyor Almina.

Bedeninin yaşadığı travma sebebiyle birden kilo aldığını ve yaşadığı hayattan mutsuz olduğunu da ekliyor.

Bedeninin yaşadığı travma sebebiyle birden kilo aldığını ve yaşadığı hayattan mutsuz olduğunu da ekliyor.

Instagram'daki bu fotoğrafları ise şarkıcılık yapmaya başladığı günlerden.

Instagram'daki bu fotoğrafları ise şarkıcılık yapmaya başladığı günlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda

2011 yılında milletvekili aday adaylığı ile ilgili bir girişimi olmuş ancak seçilememiş. Herkesin kendisiyle bu kadar barışık olması dileğiyle...

2011 yılında milletvekili aday adaylığı ile ilgili bir girişimi olmuş ancak seçilememiş. Herkesin kendisiyle bu kadar barışık olması dileğiyle...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın