Kasım Ayının 11'ine Kadar ve 11'inden Sonra Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı
Kasım Ayının 11'ine Kadar ve 11'inden Sonra Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı
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Kasım ayı yaklaşıyor, bu ay birçok burç için fırsatlarla dolu. Astrolojik gelişmeler özellikle belirli burçların maddi konularda yüzünü güldürecek. Gelin hangi burçlar Kasım ayında para konusunda şanslı olacak birlikte bakalım:
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Akrep
Yengeç
Balık
Koç
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Aslan
Yay
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