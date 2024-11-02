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Kasım Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

etiket Kasım Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 14:01

Kasım ayı gelince sebze ve meyve çeşitleri de değişiyor. Daha çok turuncuların görüldüğü bu aya özel çeşit çeşit yemekler ve içecekler var. Kasım ayında neler yeniyor birlikte bakalım mı?

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1. Bal kabaklı Smoothie

1. Bal kabaklı Smoothie

Smoothieler her mevsimin meyveleriyle yapılabiliyor. Sonbahar aylarından olan Kasım ayında da smoothie yapmayı düşünüyorsanız bal kabağından yararlanabilirsiniz. Bal kabağından sadece tatlı yapılmıyor elbette. Soğuklarda bağışıklık güçlendirici olarak da düşünebileceğiniz bal kabaklı smoothienin içine tarçın, zencefil, bal ve badem eklediğinizde o zaman tam bir bomba oluyor işte!

2. Fırında Karnabahar

2. Fırında Karnabahar

Karnabaharı sevmeyenlerin bile hoşuna gidebilecek bu tarif aynı zamanda sağlıklı. Nar ekşisinin lezzeti karnabaharla birleşince lezzetine doyum olmayacak. Pratik tariflerden biri olan fırında karnabaharı yapmak için önce karnabaharı zeytinyağında hafifçe kızartıp daha sonra üzerine nar ekşisi gezdiriyorsunuz. Sonra atıp fırına ve pişiriyorsunuz. Yanına yoğurtlu bir sos hazırlayabilir ve lezzeti katlayabilirsiniz.

3. Ballı Hardallı Tavuk Kanatları

3. Ballı Hardallı Tavuk Kanatları

Tavuk kanadının her hali güzel elbette ama ballı ve hardallı bu soslu tavuğu bir deneyince bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Ballı hardallı sos, ekşili tatlı bir sos. Bol bol sosla harmanlayacağınız tavuk kanatlarını fırına atıp pişene kadar sabretmeniz gerek. Lezzetin tavan yaptığı bu tarifin tek kötü yanı ellerinizin çok pisleneceği. Ama olsun buna değecek!

4. Közlenmiş Patlıcanlı Börek

4. Közlenmiş Patlıcanlı Börek

Közlenmiş patlıcanın tadı enfes zaten, bir de onu börekle buluşturduğumuzda tadına doyum olmuyor. Patlıcan ne alaka börekle diye düşünmeyin sakın! Patlıcanın çok olduğu Kasım ayında bu börek hayatınızı güzelleştirecek. Sadece böreğe közlenmiş patlıcan koymuyoruz tabii ki kaşarla patlıcanın lezzetini harmanlıyoruz. Çıtır çıtır böreği yaptığınız herkes çok beğenecek!

5. Elma Tatlısı

5. Elma Tatlısı

Sonbaharın en güzel yanı çeşit çeşit elmalar. Elmalı turtadan sıkıldıysanız farklı bir tarif olarak bunu deneyebilirsiniz. Tarçın ve karamelin elmayla buluştuğu bu tatlı, Kasım ayına özel bir tarif. Fırında elmaları pişirip üzerine karamel sosunu ekleyebilirsiniz. Son dokunuş olarak ise fındık ya da cevizle süsleyebilirsiniz. Elma sevin ya da sevmeyin, bu tatlıyı denemeniz gerek!

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6. Peynirli Börek

6. Peynirli Börek

Peynirli börek yaz-kış yenebilen bir börek çeşidi doğru ama Kasım ayında bir başka güzel olmuyor mu? Bu lezzetli böreği kahvaltıdan beş çaylarına her yerde yemek mümkün elbette. Beyaz peynire kaşar da ekleyebileceğiniz börek misafirler için de ideal bir börek çeşidi. Yanına da sıcak bir çay ile bu böreğin tadı enfes oluyor.

7. Mantar Çorbası

7. Mantar Çorbası

Mantarı seviyorsanız mantar çorbasına bayılacağınız kesin. Sonbaharın o serin akşamlarında içinizi ısıtacak mantar çorbası size çok iyi gelecek. Mantarın yoğun aroması baharat ve kremayla birleşince ortaya çok müthiş bir lezzet çıkıyor. Yanına kıtır ekmekle servis edebileceğiniz mantar çorbası Kasım ayına özel lezzetlerden. Hem doyuran hem ağzınızın tadını yerine getiren mantar çorbası Kasım ayı boyunca içebileceğiniz bir çorba.

8. Kabak Cipsi

8. Kabak Cipsi

Cips seviyorsanız ama sağlıklı bir şeyler arıyorsanız kabak cipsini deneyebilirsiniz. Baharatlarla lezzetlendirilmiş çıtır çıtır bir kabak cipsi Kasım ayının vazgeçilmez lezzeti olacak. Sağlıklı atıştırmalık arıyorsanız kabak cipsi tam aradığınız tarif olabilir. Yanında dip sosla enfes bir atıştırmalık olacak bu tarif çocuklarınız için de sağlıklı bir alternatif.

9. Fırında Tavuk

9. Fırında Tavuk
www.allrecipes.com

Tavuğu sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Yavaş yavaş soğuyan havalarda fırın yemekleri çok iyi gidiyor. Tavuk da fırına yakışan bir lezzet. Hele bir de güzelce sosladığınız tavuğun üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık olacak. Yanına fırında pişmiş ya da haşlanmış sebzeler çok yakışacaktır eminiz! Kalabalık sofralar için de ideal tavuk Kasım ayının yıldızı olmaya aday bir lezzet!

10. Havuçlu Kek

10. Havuçlu Kek

Sonbahar demek havuçlu kek demek elbette. Kasım ayında da havuçlu kekler favori. Bu kek karışımına bir de zencefil eklediğinizde tadından yenmez! Hatta karışımı biraz daha genişletip portakal ve ceviz eklemeye ne dersiniz? Pişerken tüm evi kokutacak kek herkesi bir anda mutfağa toplayacak.

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11. Fırın Somon

11. Fırın Somon

Kasım ayında balık en çok tüketilen besinlerden. Artık bol bol taze balığın yer aldığı bu sezonda birçok balık var. Somon balığı her şekilde seviliyor ama portakallı hali bir başka güzel. Somonun tadını seviyorsanız onu bir de portakalla mutlaka deneyin deriz. Taze yeşillikler ve sebzelerle portakallı somon bir başka lezzetli olacak.

12. Kestane

12. Kestane

Kasım ayı kestane ayı demek. Ama klasik kestanelerden sıkıldıysanız o zaman baharatlı olanını denemelisiniz. Tarçın, kimyon, tuz ve balla tatlandırdığınız kestaneleri yedikten sonra bir daha düz kestane yemeyeceksiniz. Hazırlaması da çok basit aslında. Kestaneleri baharatlayıp fırına atıyoruz biraz kızardıktan sonra alıp tadına doyuyoruz!

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