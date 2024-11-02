Kasım Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Kasım Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Kasım ayı gelince sebze ve meyve çeşitleri de değişiyor. Daha çok turuncuların görüldüğü bu aya özel çeşit çeşit yemekler ve içecekler var. Kasım ayında neler yeniyor birlikte bakalım mı?
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1. Bal kabaklı Smoothie
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2. Fırında Karnabahar
3. Ballı Hardallı Tavuk Kanatları
4. Közlenmiş Patlıcanlı Börek
5. Elma Tatlısı
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6. Peynirli Börek
7. Mantar Çorbası
8. Kabak Cipsi
9. Fırında Tavuk
10. Havuçlu Kek
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