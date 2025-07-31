Kas Gelişiminin 3 Kuralı
Spor salonlarında sosyalleşmek, sıkı bir antrenman yapıp acı çekmekten her zaman daha keyifli olmuştur. Ancak spor salonuna gittiğiniz andan itibaren kaslarınızın gelişmeye başlayacağını düşünmeniz de beni üzer. Eğer kaslarınızı geliştirmek istiyorsanız salona gitmekten daha fazlasını yapmalısınız.
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Mesela ağırlık kaldırmalısınız.
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Kas geliştirmek için salona giden herkesin dikkatle uygulaması gereken bu maddeler sizi zaman kaybından kurtaracak.
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