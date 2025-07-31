Kas Gelişiminin 3 Kuralı

Bunu da yanlış anlamaya hazırız. Sanki ağırlığı kaldırınca kas gelişmeye dünden razı gibi kendinizi antrenman yapmış saymamalısınız. Antrenman yapıyor olmak bile gelişeceğinizin garantisi değildir. Ama salona giden bütün herkese kas geliştirmenin 3 ana kuralını veriyorum. Okuyun ve salona giden arkadaşlarınıza gönderin.

1- Mekanik Gerilim

Bunun anlamı kasın normalde taşımaya alışık olmadığı bir ağırlığı kaldırmasıdır. Yani hafif ağırlıklarla oyun oynamak yerine kaslarınızda anlamlı bir gerilim oluşturacak kadar yoğun bir ağırlık ile çalışmalısınız.

2- Metabolik Stres

Bunun anlamı da ağırlık kaldırmaya başladığınızda kaslarınız normalden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiyi kaslarınız çalışmaya devam edebilmek için kullanır. Siz ağırlık kaldırmaya devam ettiğinizde de enerji yoksunluğu yaşayarak metabolik strese girer. Peki siz setteyken kaslarınızın metabolik strese girdiğini nasıl anlarsınız? Çok kolay. Kaslarınız yanmaya başladığında stres başlamıştır. Bu stresi ne kadar yoğun yaşatırsanız o kadar iyidir. Bu kaslarınızın gelişimi için gereklidir.

3- Kas Hasarı

Bunun anlamı da kaslarınızın ağırlık kaldırdığınız için hasar almasıdır. Çalışma şekli de basitçe şöyledir. Ağırlık kaldırmaya başladığınızda kaslarınız mekanik gerilime uğrar bu gerilimin ardından kas daha çok enerji kullanır ama bu durum metabolik strese mağruz kalmanıza sebep olur. Hem gerilim hem stres devam edince de kas mikro anlamda hasar alır. İşte ilk iki madde doğru uygulanırsa son madde olan kas hasarı sağlanmış olur.