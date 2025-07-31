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Kas Gelişiminin 3 Kuralı

etiket Kas Gelişiminin 3 Kuralı

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
31.07.2025 - 16:01

Spor salonlarında sosyalleşmek, sıkı bir antrenman yapıp acı çekmekten her zaman daha keyifli olmuştur. Ancak spor salonuna gittiğiniz andan itibaren kaslarınızın gelişmeye başlayacağını düşünmeniz de beni üzer. Eğer kaslarınızı geliştirmek istiyorsanız salona gitmekten daha fazlasını yapmalısınız.

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Mesela ağırlık kaldırmalısınız.

Mesela ağırlık kaldırmalısınız.

Bunu da yanlış anlamaya hazırız. Sanki ağırlığı kaldırınca kas gelişmeye dünden razı gibi kendinizi antrenman yapmış saymamalısınız. Antrenman yapıyor olmak bile gelişeceğinizin garantisi değildir. Ama salona giden bütün herkese kas geliştirmenin 3 ana kuralını veriyorum. Okuyun ve salona giden arkadaşlarınıza gönderin.

1- Mekanik Gerilim

Bunun anlamı kasın normalde taşımaya alışık olmadığı bir ağırlığı kaldırmasıdır. Yani hafif ağırlıklarla oyun oynamak yerine kaslarınızda anlamlı bir gerilim oluşturacak kadar yoğun bir ağırlık ile çalışmalısınız.

2- Metabolik Stres

Bunun anlamı da ağırlık kaldırmaya başladığınızda kaslarınız normalden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiyi kaslarınız çalışmaya devam edebilmek için kullanır. Siz ağırlık kaldırmaya devam ettiğinizde de enerji yoksunluğu yaşayarak metabolik strese girer. Peki siz setteyken kaslarınızın metabolik strese girdiğini nasıl anlarsınız? Çok kolay. Kaslarınız yanmaya başladığında stres başlamıştır. Bu stresi ne kadar yoğun yaşatırsanız o kadar iyidir. Bu kaslarınızın gelişimi için gereklidir.

3- Kas Hasarı

Bunun anlamı da kaslarınızın ağırlık kaldırdığınız için hasar almasıdır. Çalışma şekli de basitçe şöyledir. Ağırlık kaldırmaya başladığınızda kaslarınız mekanik gerilime uğrar bu gerilimin ardından kas daha çok enerji kullanır ama bu durum metabolik strese mağruz kalmanıza sebep olur. Hem gerilim hem stres devam edince de kas mikro anlamda hasar alır. İşte ilk iki madde doğru uygulanırsa son madde olan kas hasarı sağlanmış olur.

Kas geliştirmek için salona giden herkesin dikkatle uygulaması gereken bu maddeler sizi zaman kaybından kurtaracak.

Kas geliştirmek için salona giden herkesin dikkatle uygulaması gereken bu maddeler sizi zaman kaybından kurtaracak.

Eğer salona gidiyorsan ama gelişemiyorsan yada yavaş geliştiğini düşünüyorsan bu maddelerde sorun yaşıyorsun demektir. Hemen antrenmanınızı bu 3 madde açısından gözden geçirin ve gelişemeyen arkadaşınıza gönderip ona yardımcı olmayı unutmayın. Sonra dönüp hocanıza sosyal medyadan bi teşekkür falan edersiniz.

Ha bu arada bu aralar antrenman bilimleri ile ilgili biraz bilimsel yazı paylaşma hevesim geldi eğer paylaşmamı istiyorsanız yorumlarda yada atacağınız mesajlarda hangi konuları merak ettiğinizi yazarsanız yeni yazılarımda bu konulara da yer veririm. Hadi herkese iyi antrenmanlar :)

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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