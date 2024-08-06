Karşı Cinsle İlişkisel Olarak Nasıl Olduklarını Yaratıcılıklarını Konuşturarak Anlatan Twitter Kullanıcıları
Karşı Cinsle İlişkisel Olarak Nasıl Olduklarını Yaratıcılıklarını Konuşturarak Anlatan Twitter Kullanıcıları
Twitter’da (X) kullanıcılar, “Karşı cinsle ilişkisel olarak nasılsınız?” sorusuna renkli yanıtlar vererek sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem güzel bir ilişki yaşamak isteyip, hem de gelen tekliflere direkt red vermek birçok kişinin hayatında anlamlandıramadığı durumlardan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter'da da bir kullanıcının ''Karşı cinsle ilişkisel olarak nasılsınız?'' sorusuna gelen yanıtlar ''Sebebi neydi ki?'' dedirten cinsten.👇😂
Sonra neden ilişkin yok.
Enişte görmesin.
Böyle bir mesajın karşılığı bu mu olmalıydı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
😂
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
🤝
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın