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Karşı Cinsle İlişkisel Olarak Nasıl Olduklarını Yaratıcılıklarını Konuşturarak Anlatan Twitter Kullanıcıları

Karşı Cinsle İlişkisel Olarak Nasıl Olduklarını Yaratıcılıklarını Konuşturarak Anlatan Twitter Kullanıcıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 12:42 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 12:44

Twitter’da (X) kullanıcılar, “Karşı cinsle ilişkisel olarak nasılsınız?” sorusuna renkli yanıtlar vererek sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı.

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Hem güzel bir ilişki yaşamak isteyip, hem de gelen tekliflere direkt red vermek birçok kişinin hayatında anlamlandıramadığı durumlardan.

Twitter'da da bir kullanıcının ''Karşı cinsle ilişkisel olarak nasılsınız?'' sorusuna gelen yanıtlar ''Sebebi neydi ki?'' dedirten cinsten.👇😂

Twitter'da da bir kullanıcının ''Karşı cinsle ilişkisel olarak nasılsınız?'' sorusuna gelen yanıtlar ''Sebebi neydi ki?'' dedirten cinsten.👇😂
twitter.com

Sonra neden ilişkin yok.

Sonra neden ilişkin yok.
twitter.com

Enişte görmesin.

Enişte görmesin.
twitter.com

Böyle bir mesajın karşılığı bu mu olmalıydı?

Böyle bir mesajın karşılığı bu mu olmalıydı?
twitter.com
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😂

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

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👇

👇
twitter.com

🤝

🤝
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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