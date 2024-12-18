Kariyerine Tekrar Başlasan Hangi Sektörü Tercih Etmelisin?
Kariyerine Tekrar Başlasan Hangi Sektörü Tercih Etmelisin?
Hepimizin hayatta 'Acaba doğru meslek mi seçtim?' diye düşündüğü anlar olmuştur. Peki, bir sihirli değnek dokunsa ve kariyerine sıfırdan başlama şansı verseler, hangi sektöre adım atardın? Cevabını öğrenmek için hemen teste başlayalım!
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1. Öncelikle pazartesi sabahı seni yataktan kaldıran motivasyonun nedir?
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2. Peki bir patron olsan ofiste nasıl bir hava estirirsin?
3. Öyleyse seni en iyi anlatan çalışma tarzı nedir?
4. Kilit sorulardan bir tanesine geldik. Sadece sen ve ben varız! Çalıştığın işte en önem verdiğin şey maaşı mıdır?
5. Peki tatilde seni en çok mutlu edecek şey nedir?
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6. Biraz daha yumuşatalım. Hangi film türü seni daha çok etkiler?
7. Elinde bir fırsatın var ve piyangodan büyük ikramiye çıktı ne yapardın?
8. Peki kendine bir yetenek seçme hakkın olsa, hangisini isterdin?
9. Son olarak, çocukken hayalin neydi?
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Organizasyon ve Yönetim! Sen tam bir düzen insanısın! Planlı, disiplinli ve sonuç odaklı bir yapın var. Kaos ve düzensizlik seni rahatsız eder, her şeyin ko... Devamını Gör