Kariyerine Tekrar Başlasan Hangi Sektörü Tercih Etmelisin?

Senin kafan tam bir dâhi gibi çalışıyor! Teknoloji, yenilik, bilim... Bunlar senin yaşam enerjin. Kod yazarken ya da bir problemi çözerken saatler nasıl geçiyor anlamıyorsun bile. 'Geleceği nasıl değiştirebilirim?' diye düşünen bir vizyoner olduğunu söyleyebiliriz. Kendini bir start-up lideri olarak hayal edebilir ya da dev bir teknoloji firmasında oyun kurucu olabilirsin. Yeter ki tutkunu takip et!