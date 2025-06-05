Kardeşlerinin İlginç İsteklerini Paylaşarak Viral Olan Abiler ve Ablalar

Kardeşlik ilişkileri kişiden kişiye aileden aileye değişse de büyük olan kardeşlerin sorumluluğu biraz daha fazladır. Duruma göre abiler ve ablalardan kardeşlerin bazen ufak bazen olmadık istekleri olabilir. Bir X kullanıcısı da kardeşinin kendisinden 'su maymunu' istediğini paylaştı. Her yeri talan etti. Sonuçta istediğini bulup kardeşini mutlu etse de bu mesajlaşmalar bir akıma dönüştü.