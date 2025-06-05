Kardeşlerinin İlginç İsteklerini Paylaşarak Viral Olan Abiler ve Ablalar
Kardeşlik ilişkileri kişiden kişiye aileden aileye değişse de büyük olan kardeşlerin sorumluluğu biraz daha fazladır. Duruma göre abiler ve ablalardan kardeşlerin bazen ufak bazen olmadık istekleri olabilir. Bir X kullanıcısı da kardeşinin kendisinden 'su maymunu' istediğini paylaştı. Her yeri talan etti. Sonuçta istediğini bulup kardeşini mutlu etse de bu mesajlaşmalar bir akıma dönüştü.
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Paylaşım şöyleydi...
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Uzun uğraşlar sonucu küçük kardeş mutlu oldu...
Ama bu paylaşımları görüp kendi mesajlaşmalarını ilginç bulup paylaşanlar da oldu.
Bazen ofansif şakalar da gelebiliyor...
Bazen sadece linkler konuşuyor...
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Mips...
Bazen siyasi emeller doğrultusunda kullanılabiliyorsunuz.
Her zaman istekler yerine getirilemeyebiliyor...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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