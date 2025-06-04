Karbon Ayak İzi Nedir ve Neden Olur? Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Aslında karbon ayak izi, insan faaliyetlerinin doğada oluşturduğu zararın karbon salınımı cinsinden ifadesidir. Bu iz, iki farklı şekilde incelenir: Birincil ve ikincil. Birincil ayak izi; arabayla işe gitmek, uçağa binmek ya da evde doğalgaz yakmak gibi doğrudan fosil yakıt kullanımını kapsar.

İkincil ayak izi ise dolaylı yollardan ortaya çıkan karbon salınımını ifade eder, örneğin satın aldığınız bir tişörtün üretimi sırasında harcanan enerji gibi. Yani yalnızca doğrudan yaptıklarımız değil, tükettiklerimiz de bu izde söz sahibi.