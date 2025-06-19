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Kararsızlara Özel Test: "Almalı mısın, Vazgeçmeli misin?"

etiket Kararsızlara Özel Test: "Almalı mısın, Vazgeçmeli misin?"

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 17:05

Gerekli mi, değil mi? İhtiyaç mı yoksa anlık heves mi? Kararsızlığını birlikte çözelim! Bu test tam da iç sesinle dış dünyanın arasında kaldığın o anlar için. Hadi, ne alıp neyi rafa kaldıracağını birlikte bulalım! 

Hazırsan seni teste alalım👇🏻

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1. Başladık! Alışveriş yapmak için indirimi bekler misin?

2. Lüks eşyalara sahip olmak seni mutlu ediyor mu?

3. Yatırım yaparken hangi kriterlere dikkat ediyorsun?

4. Sosyal medya senin harcama alışkanlıklarını etkiliyor mu?

5. En son ne satın aldın?

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6. İhtiyacın olmasa da alışveriş yapar mısın?

7. Ne kadar bilinçli alışveriş yapıyorsun sence? Puanlar mısın?

8. Son olarak, kaç tane kredi kartına sahip olduğunu öğrenelim!

Almalısın!

Bu alışveriş tam anlamıyla yerinde bir karar olacak gibi görünüyor! İleride fiyatının artması ya da bulunmasının zorlaşması çok mümkün. Şu an alırsan hem bütçeni korumuş olursun hem de “keşke alsaydım” pişmanlığından kurtulursun. Üstelik bu harcama seni zorlamayacaksa, neden erteleyesin ki? Bazen doğru karar, doğru zamanda verilen karardır. O yüzden rahat bir nefes al, kendini suçlama: Bu sefer gerçekten kazançlı çıkacaksın!

İyice tartıp ölçmelisin!

Ne hemen al, ne de tamamen vazgeç... Bu karar biraz daha düşünmeyi hak ediyor. Ona gerçekten ihtiyacın var mı? Yoksa canın mı sıkıldı? Ya da başka bir şeyin eksikliğini onunla mı doldurmaya çalışıyorsun? Kendine dürüst ol. Belki de bir gün beklemek, biraz araştırmak ya da başka alternatiflere bakmak sana daha iyi hissettirecek. Kararını vermeden önce şu soruyu sor: “Almazsam eksikliğini hisseder miyim?” Cevap hayırsa, cevap zaten ortada...

Almamalısın!

Dur orada! Bu hiç mantıklı bir alışveriş gibi durmuyor. O anlık hevesin ya da dikkat dağıtan o “indirim kaçmaz” hissi, seni gereksiz harcamaya itmesin. Kendi satın alma dürtülerini kontrol etmek bazen çok zordur, biliyoruz ama bu tam da ‘almadığın için kendinle gurur duyacağın’ alışverişlerden biri. Şu an alırsan, birkaç gün sonra pişman olman işten bile değil. Cüzdanını seviyorsan, bir adım geri çekil ve sakinleş. Bu harcama gerçekten hiç gerekmiyor.

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miray soysal
miray soysal
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