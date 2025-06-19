Kararsızlara Özel Test: "Almalı mısın, Vazgeçmeli misin?"
Gerekli mi, değil mi? İhtiyaç mı yoksa anlık heves mi? Kararsızlığını birlikte çözelim! Bu test tam da iç sesinle dış dünyanın arasında kaldığın o anlar için. Hadi, ne alıp neyi rafa kaldıracağını birlikte bulalım!
Hazırsan seni teste alalım👇🏻
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1. Başladık! Alışveriş yapmak için indirimi bekler misin?
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2. Lüks eşyalara sahip olmak seni mutlu ediyor mu?
3. Yatırım yaparken hangi kriterlere dikkat ediyorsun?
4. Sosyal medya senin harcama alışkanlıklarını etkiliyor mu?
5. En son ne satın aldın?
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6. İhtiyacın olmasa da alışveriş yapar mısın?
7. Ne kadar bilinçli alışveriş yapıyorsun sence? Puanlar mısın?
8. Son olarak, kaç tane kredi kartına sahip olduğunu öğrenelim!
Almalısın!
İyice tartıp ölçmelisin!
Almamalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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