Kararsızlara Özel Test: "Almalı mısın, Vazgeçmeli misin?"

Dur orada! Bu hiç mantıklı bir alışveriş gibi durmuyor. O anlık hevesin ya da dikkat dağıtan o “indirim kaçmaz” hissi, seni gereksiz harcamaya itmesin. Kendi satın alma dürtülerini kontrol etmek bazen çok zordur, biliyoruz ama bu tam da ‘almadığın için kendinle gurur duyacağın’ alışverişlerden biri. Şu an alırsan, birkaç gün sonra pişman olman işten bile değil. Cüzdanını seviyorsan, bir adım geri çekil ve sakinleş. Bu harcama gerçekten hiç gerekmiyor.