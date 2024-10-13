Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 13 Yaralı
Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 13 Yaralı
Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
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Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.
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Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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