Karakterine Göre Hangi Türkçe Şarkıyı Gizli Gizli Dinliyorsun?
Karakterine Göre Hangi Türkçe Şarkıyı Gizli Gizli Dinliyorsun?
Kabul edelim, her şarkının dinleyici kitlesi çok farklı olabiliyor. Olabilir, isteyen istediği şarkıyı dinlesin ama bazen eleştirdiğimiz sanatçı ve şarkıları gizli gizli dinliyoruzdur. 😅 Kimseye çaktırmadan dinlediğin o şarkıyı bu testin sonunda söyleyeceğiz! Şarkıyı değil yani, şarkının ismini. 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım! Arkadaş grubunla bir kafede oturuyorsunuz. Birden herkes kendi havasına dalıp telefonlarına bakmaya başlıyor. Sen ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sevdiğin biri sana beklenmedik bir mesaj gönderiyor ve bu mesajda iki konser biletinin olduğunu öğreniyorsun! 😍 Ne yaparsın?
3. En yakın arkadaşın sana hayatının en büyük sırrını anlattı. İlk tepkin ne olur?
4. İşten ya da okuldan çıkmışsın, eve dönmeden önce bir mola vermek istiyorsun. Nereye gidersin?
5. Bir arkadaşının doğum günü partisine davetlisin ama fazla kimseyi tanımıyorsun. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın