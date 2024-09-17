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Karakterine Göre Hangi Türkçe Şarkıyı Gizli Gizli Dinliyorsun?

etiket Karakterine Göre Hangi Türkçe Şarkıyı Gizli Gizli Dinliyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 22:34

Kabul edelim, her şarkının dinleyici kitlesi çok farklı olabiliyor. Olabilir, isteyen istediği şarkıyı dinlesin ama bazen eleştirdiğimiz sanatçı ve şarkıları gizli gizli dinliyoruzdur. 😅 Kimseye çaktırmadan dinlediğin o şarkıyı bu testin sonunda söyleyeceğiz! Şarkıyı değil yani, şarkının ismini. 😂

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1. Başlayalım! Arkadaş grubunla bir kafede oturuyorsunuz. Birden herkes kendi havasına dalıp telefonlarına bakmaya başlıyor. Sen ne yaparsın?

2. Sevdiğin biri sana beklenmedik bir mesaj gönderiyor ve bu mesajda iki konser biletinin olduğunu öğreniyorsun! 😍 Ne yaparsın?

3. En yakın arkadaşın sana hayatının en büyük sırrını anlattı. İlk tepkin ne olur?

4. İşten ya da okuldan çıkmışsın, eve dönmeden önce bir mola vermek istiyorsun. Nereye gidersin?

5. Bir arkadaşının doğum günü partisine davetlisin ama fazla kimseyi tanımıyorsun. Ne yaparsın?

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6. Bir konserdesin ve kalabalık aniden çığlık atmaya başlıyor. Sen nasıl tepki verirsin?

7. Sokakta yürüyüş yapıyorsun ve biri gitar çalıp şarkı söylüyor diyelim. Nasıl davranırsın, söyler misin?

8. Son sorudayız! Uykudan yeni uyandın ve tüm gün senin. İlk iş olarak ne yaparsın?

İsmail YK - Şekerim!

Emrah Karaduman & Aleyna Tilki - Dipsiz Kuyum!

Lvbel C5 - Gaz Pedal!

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