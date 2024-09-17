Karakterine Göre Hangi Türkçe Şarkıyı Gizli Gizli Dinliyorsun?

Kabul edelim, her şarkının dinleyici kitlesi çok farklı olabiliyor. Olabilir, isteyen istediği şarkıyı dinlesin ama bazen eleştirdiğimiz sanatçı ve şarkıları gizli gizli dinliyoruzdur. 😅 Kimseye çaktırmadan dinlediğin o şarkıyı bu testin sonunda söyleyeceğiz! Şarkıyı değil yani, şarkının ismini. 😂