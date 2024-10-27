Karakterine Göre Hangi Romantik Film Kahramanısın?
Karakterine Göre Hangi Romantik Film Kahramanısın?
Filmleri izleyip eğlenirken bir taraftan da karakterlerini kendimizle özdeşleştiriyoruz. Peki sen hangi romantik film kahramanısın? Kendinden bahsedersen hemen yanıtını alacaksın!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Bir ilişkiyi senin için en çekici kılan nedir?
3. Peki bir ilişkinin başlamasında senin için en önemli faktör ne?
4. Romantik bir tatil planlasan nereye gitmek istersin?
5. Aşk hakkında en sevdiğin şey nedir?
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