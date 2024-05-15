Karakterine Göre Evi Temizleme Sıklığını Tahmin Ediyoruz!

Verdiğin cevaplar gösteriyor ki sen evini 3-4 günde bir temizliyorsun. Çünkü sen yaşadığı alanın temiz olmasına önem veren birisin. Öyle her evde rahat rahat oturamazsın. Toz, kir, leke... Bunlar senin huzurunu kaçıran şeyler. Evin de kirliyse rahat rahat oturamazsın mesela. Ne olursa olsun 3-4 günde bir o temizliği yapacaksın...