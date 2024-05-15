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Karakterine Göre Evi Temizleme Sıklığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Karakterine Göre Evi Temizleme Sıklığını Tahmin Ediyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 10:01

Evini kaç günde bir temizlediğini tahmin edebilecek miyiz sence?

Hazırsan başlayalım...

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1. Hadi başlayalım. Senin için temizlik nedir?

2. Ne zaman temizlik yapmak zorunda hissedersin?

3. Öyle durup dururken içinden gelip de temizlik yaptığın olur mu?

4. Dışarıda olmayı mı daha çok seviyorsun yoksa evde olmayı mı?

5. Evdeki en büyük hobin ne?

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6. Aile evi mi yoksa bekar evi mi?

7. Son olarak şunu öğrenelim: Sence sen planlı bir insan mısın?

Evini haftada bir temizliyorsun.

Sen temizlik konusunda fazla kasmıyorsun belli. Çünkü vaktin yok senin. Meşgul birisin. Hareketli bir hayat yaşıyorsun ve mutlusun bundan. Temizlik aklına bile gelmiyor bunca işin gücün arasında. Ama bir hafta sonu boş kalırsan o zaman elinden hiçbir temizlik aleti kurtulamaz. Dip bucak girersin koskoca eve.

Evini 3-4 günde bir temizliyorsun.

Verdiğin cevaplar gösteriyor ki sen evini 3-4 günde bir temizliyorsun. Çünkü sen yaşadığı alanın temiz olmasına önem veren birisin. Öyle her evde rahat rahat oturamazsın. Toz, kir, leke... Bunlar senin huzurunu kaçıran şeyler. Evin de kirliyse rahat rahat oturamazsın mesela. Ne olursa olsun 3-4 günde bir o temizliği yapacaksın...

Evini neredeyse her gün temizliyorsun.

Karakterin gösteriyor ki temizlik senin için çoook önemli. Çünkü temizlik yapmak senin için bir çeşit meditasyon. Başka hiçbir şekilde bulamadığın bir huzur buluyorsun temizlik sırasında. Temizlik yaparken kendini dinliyor, kafanda soru işaretlerine cevap buluyor, hayattan ne istediğini daha iyi anlıyorsun.

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