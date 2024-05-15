Karakterine Göre Evi Temizleme Sıklığını Tahmin Ediyoruz!
Karakterine Göre Evi Temizleme Sıklığını Tahmin Ediyoruz!
Evini kaç günde bir temizlediğini tahmin edebilecek miyiz sence?
Hazırsan başlayalım...
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1. Hadi başlayalım. Senin için temizlik nedir?
2. Ne zaman temizlik yapmak zorunda hissedersin?
3. Öyle durup dururken içinden gelip de temizlik yaptığın olur mu?
4. Dışarıda olmayı mı daha çok seviyorsun yoksa evde olmayı mı?
5. Evdeki en büyük hobin ne?
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