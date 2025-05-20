Karakterine En Uygun Dekorasyon Türü Ne?

Sen tam bir özgür ruhsun ama bu özgürlük dağınıklık değil, düzenli bir kaos. Evinde her şeyin bir hikayesi var: Makrome duvar süsü Bali’den, yastıklar pazardan, bitkiler ise isim verdiğin çiçekler. Aranızda bir bağ var. Renkleri korkusuzca karıştırıyorsun ama göz yoracak noktaya da getirmiyorsun.

Senin için ev, kendi enerjini yeniden şarj ettiğin, biraz hayal kurduğun, biraz da “Ne olacaksa olsun” dediğin alan. Boho stil tam sana göre çünkü içinde hem stil var, hem de 'Çok da kasmaya gerek yok' rahatlığı. 🌿