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Karakterine En Uygun Dekorasyon Türü Ne?

etiket Karakterine En Uygun Dekorasyon Türü Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 10:31

Evin, iç dünyanın sessiz bir versiyonu gibi. Kimisi için sade bir koltuk yeter, kimisi her köşeye bir tablo koymadan rahat edemez. Peki senin karakterine en uygun dekorasyon tarzı hangisi? Abartıya kaçmadan ama yer yer gülümseten bu testle kendine en yakın stili öğrenmeye hazırlan!

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1. Diyelim ki evde yalnızsın ve yağmur yağıyor. Ne yaparsın?

1. Diyelim ki evde yalnızsın ve yağmur yağıyor. Ne yaparsın?

2. Bu odalardan hangisi sana yakın geliyor?

3. Evin hangi köşesi senin için en önemli?

3. Evin hangi köşesi senin için en önemli?

4. Devam ediyoruz! Evinle ilgili en çok hangi cümleyi duyarsın?

5. Eve yeni bir şey alınca ona yer açmak için başka bir şeyi kaldırır mısın?

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6. Dekorasyon alışverişi yaparken bunlardan hangisini daha çok önemsiyorsun?

6. Dekorasyon alışverişi yaparken bunlardan hangisini daha çok önemsiyorsun?

7. Evinde bunlardan hangisinin birden çoğalmasını istiyorsun?

8. Ev temizliği senin için…

8. Ev temizliği senin için…

9. Son sorudayız! Bir gün tamamen farklı bir dekorasyon tarzına geçer misin?

Boho Chic!

Boho Chic!

Sen tam bir özgür ruhsun ama bu özgürlük dağınıklık değil, düzenli bir kaos. Evinde her şeyin bir hikayesi var: Makrome duvar süsü Bali’den, yastıklar pazardan, bitkiler ise isim verdiğin çiçekler. Aranızda bir bağ var. Renkleri korkusuzca karıştırıyorsun ama göz yoracak noktaya da getirmiyorsun.

Senin için ev, kendi enerjini yeniden şarj ettiğin, biraz hayal kurduğun, biraz da “Ne olacaksa olsun” dediğin alan. Boho stil tam sana göre çünkü içinde hem stil var, hem de 'Çok da kasmaya gerek yok' rahatlığı. 🌿

Minimal Modern!

Minimal Modern!

Az eşya, çok alan, sade ama şık. Senin hayattaki motto belli: “Az ama öz.” Gözü yormayan renkler, işlevsel mobilyalar, net çizgiler… Evin tam senin gibi: düzenli, sade ama asla sıkıcı değil. Misafir geldiğinde “Bu evde nasıl bu kadar az eşya var ama her şey var?” diye soranlar oluyordur. Sen detaylarda gizli bir şıklığı seviyorsun. Abartı değil, denge önemli senin için. Minimal modern stil sana tam oturuyor çünkü sen kalabalığı değil, derinliği seviyorsun. 🧘

Retro!

Retro!

Sende nostalji hastalığı var gibi ama şirininden! 70’lerden bir koltuk, 90’lardan kalma bir abajur ve günümüzden bir kahve makinesi aynı odada çatışmadan yaşıyor, çünkü sen arayı iyi buluyorsun. Senin dekorasyon anlayışın biraz anılarla yaşamak gibi. Her eşya “Bunu nereden buldun?” sorusunu hak edecek kadar karakterli. Vintage pazarlarda saatlerce gezebilirsin. Bir obje seni bulduğunda zaten anlıyorsun. Retro karışık stil, hem eğlenceli hem sıcak yapınla tam uyumlu. Her detayda biraz geçmiş, biraz sen varsın. 📻

Modern Eklektik!

Modern Eklektik!

Senin tarzını tarif etmek kolay değil çünkü sen de kolay biri değilsin. Bi’ tık entel, bi’ tık pratik, araya da biraz “Ben bu detayı seviyorum” tavrı serpiştirmişsin.

Evinde hem sanat kitapları hem de modern lambalar var ama bunlar birbirine hiç yabancı değil. Çünkü sen onları bir araya getirmeyi biliyorsun. Farklı zevkleri tek potada eritme konusunda doğalsın. Ne çok gösterişli ne çok sade. Modern eklektik stil, senin gibi “Tek bir kalıba girmem” diyenler için yaratılmış. Sen evi kendin yapıyorsun, trendler sadece fikir veriyor. 🖼️

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Ma Belle
Ma Belle
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