Karakterine En Uygun Dekorasyon Türü Ne?
Evin, iç dünyanın sessiz bir versiyonu gibi. Kimisi için sade bir koltuk yeter, kimisi her köşeye bir tablo koymadan rahat edemez. Peki senin karakterine en uygun dekorasyon tarzı hangisi? Abartıya kaçmadan ama yer yer gülümseten bu testle kendine en yakın stili öğrenmeye hazırlan!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Diyelim ki evde yalnızsın ve yağmur yağıyor. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bu odalardan hangisi sana yakın geliyor?
3. Evin hangi köşesi senin için en önemli?
4. Devam ediyoruz! Evinle ilgili en çok hangi cümleyi duyarsın?
5. Eve yeni bir şey alınca ona yer açmak için başka bir şeyi kaldırır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dekorasyon alışverişi yaparken bunlardan hangisini daha çok önemsiyorsun?
7. Evinde bunlardan hangisinin birden çoğalmasını istiyorsun?
8. Ev temizliği senin için…
9. Son sorudayız! Bir gün tamamen farklı bir dekorasyon tarzına geçer misin?
Boho Chic!
Minimal Modern!
Retro!
Modern Eklektik!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın