Karakter Testine Göre Başarılı Olacağın Meslek Hangisi?
Karakter Testine Göre Başarılı Olacağın Meslek Hangisi?
Karakter testine göre senin başarılı olacağın meslek hangisi?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir grup çalışmasında genellikle hangi rolü üstlenirsin?
4. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
5. Boş zamanlarınızda en çok ne yapmayı seversin?
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6. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
7. Sorunları kolaylıkla çözebilir misin?
8. Kariyerinde hangi faktör senin için en önemlisidir?
9. Kendini geliştirmeyi seviyor musun?
10. Son olarak sorumluluk almak seni nasıl hissettirir?
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Ceo
Pazarlama/Halkla ilişkiler/Medya
Sanatçı/Tasarımcı
Mühendis/Programcı
Psikolog
Bilim İnsanı, Araştırmacı
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Sanatçı/Tasarımcı
CeeooO..Semü Allah ü hümel…😂