Karakol Komutanına Rüşvet Verirken Yakalandı: 'Zekat' Savunması İşe Yaramadı

Komutana rüşvet teklif ettiği ses ve görüntü kaydıyla da tespit edilen zanlının zekât savunması işe yaramadı ve hakkında Ağır Ceza Mahkemesine rüşvet vermek suçundan dava açıldı.

İddianamede, video ve ses çözümleme tutanağı, mağdur karakol komutanının ifadesi dikkate alındığında, suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmeyerek asıl amacının hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö’nün yakalamasının kaldırılması karşılığında para teklif ettiği için cezalandırılması istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.