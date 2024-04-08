Karakol Komutanına Rüşvet Verirken Yakalandı: 'Zekat' Savunması İşe Yaramadı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir yakınının yakalama kararının kaldırılması için Merkez Jandarma Komutanlığı'na giden N.İ., karakol komutanı Astsubay H.U’ya rüşvet teklif etti. Görüntü ve ses kaydı alınarak suçüstü yapılan N.İ. savunmasında yardıma muhtaç askerlere zekat verdiğini söyledi.
Kaynak: Sözcü-Özgür Cebe
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı yapan Astsubay Üstçavuş H.U., kendisine N.İ. tarafından, bir yakını hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılması için rüşvet teklif edileceği yönünde adliyeye ihbarda bulundu.
Başsavcılığın talimatıyla Sulh Ceza Hakimliğin'den teknik araçlarla görüntülü ve sesli takip yapıldı. Randevuya bir yakınıyla birlikte gelen N.İ., karakol komutanıyla baş başa özel bir konu görüşeceğini belirterek yanındaki arkadaşının dışarı çıkmasını istedi.
Sözcü'de yer alan bilgiye göre, N.İ, daha sonra bir suçtan dolayı yakalama kararı bulunan yakını S.Ö. hakkında işlem yapılmaması ve yakalama kararının kaldırılması karşılığında elindeki 18 bin lira para destesini karakol komutanına uzattı.
Alınan görüntü ve ses kaydı üzerine suçüstü yakalanan N.İ. göz atına alınarak savcılığa sevk edildi.
Rüşvet teklifinde bulunan zanlının ifadesi ise pes dedirtti. Komutana rüşvet teklif etmek amacıyla parayı uzatmadığını, Ramazan ayı nedeniyle kışlada yoksul ve yardıma muhtaç askerlerin olabileceğini, bu nedenle malının zekâtını onlara vermek istediğini iddia etti.
Çözümü yapılan görüntü ve ses kaydında N.İ’nin oturduğu koltukta cebinden çıkardığı para destesini karakol komutanının oturduğu masanın altından kendisine doğru uzattığı, komutanın ise, “Bu ne ya? Sen utanmıyor musun bana rüşvet teklif etmeye” dediği, bağırma sesleri üzerine askerlerin içeri girip zanlıya müdahale ettiği bilgisi yer aldı.
Komutana rüşvet teklif ettiği ses ve görüntü kaydıyla da tespit edilen zanlının zekât savunması işe yaramadı ve hakkında Ağır Ceza Mahkemesine rüşvet vermek suçundan dava açıldı.
İddianamede, video ve ses çözümleme tutanağı, mağdur karakol komutanının ifadesi dikkate alındığında, suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmeyerek asıl amacının hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö’nün yakalamasının kaldırılması karşılığında para teklif ettiği için cezalandırılması istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.