Kalp Atışlarınızı Sakinleştirmek İçin Ne Tarz Müzikler Dinlemelisiniz Açıklıyoruz!
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Bazen kalbimiz sıkışır... Ya da çok hızlı atmaya başlar... İhtiyacımız olan tek bir şey vardır: Sakinleşmek. İşte tam da sakinleşmeye ihtiyacımız olduğunda neler dinlememiz gerekiyor onu anlatıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım!
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60 BPM müzikler
Ambient ve drone müzikler
Klasik müzikteki "adagio" ve "andante" bölümleri
Doğa sesleriyle harmanlanmış akustik ezgiler
Meditasyon müzikleri
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Minimalist neo-klasik müzikler
Chillhop ve Lo-Fi beats
Enstrümantal parçalar
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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