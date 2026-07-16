Kalp Atışlarınızı Sakinleştirmek İçin Ne Tarz Müzikler Dinlemelisiniz Açıklıyoruz!

Hafif bir piyano veya akustik gitar ezgisine eşlik eden yağmur, deniz dalgası ya da rüzgar gibi doğa sesleri, evrimsel olarak beynimize 'her şey yolunda' mesajı gönderiyor. Bu durum da kortizol yani stres hormonu seviyesini düşürerek kalbimizi rahatlatıyor.