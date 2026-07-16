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Kalp Atışlarınızı Sakinleştirmek İçin Ne Tarz Müzikler Dinlemelisiniz Açıklıyoruz!

etiket Kalp Atışlarınızı Sakinleştirmek İçin Ne Tarz Müzikler Dinlemelisiniz Açıklıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 12:01
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Bazen kalbimiz sıkışır... Ya da çok hızlı atmaya başlar... İhtiyacımız olan tek bir şey vardır: Sakinleşmek. İşte tam da sakinleşmeye ihtiyacımız olduğunda neler dinlememiz gerekiyor onu anlatıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım!

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60 BPM müzikler

Kalbin dinlenme anındaki ideal atış hızı genellikle dakikada 60-80 arasıdır. Dinlediğimiz müziğin temposu yani İngilizce ismi ileBeats Per Minute - BPM'i 60 civarında olduğunda, kalbimiz bir süre sonra bu ritme ayak uydurur ve yavaşlar. O yüzden dakikada 60 vuruşluk müzikler en idealidir.

Ambient ve drone müzikler

Belirgin bir davul vuruşu veya sert ritim geçişleri barındırmayan, derin ve akışkan ses katmanlarından oluşan ambient müzik, beynin odaklanma ihtiyacımızı azaltır. Arka planda uzayıp giden tonlar yani drone sesleri de güvende olma hissi yaratır.

Klasik müzikteki "adagio" ve "andante" bölümleri

Klasik müziğin her tarzı sakinleştirmez. Örneğin bazı dinamik senfoniler kalp atışını hızlandırabilir. Ama Bach, Chopin veya Debussy gibi bestecilerin yavaş tempolu yani Adagio veya yürüyüş temposu olan Andante eserleri, nefes alışverişini düzenlemek için mükemmeldir.

Doğa sesleriyle harmanlanmış akustik ezgiler

Hafif bir piyano veya akustik gitar ezgisine eşlik eden yağmur, deniz dalgası ya da rüzgar gibi doğa sesleri, evrimsel olarak beynimize 'her şey yolunda' mesajı gönderiyor. Bu durum da kortizol yani stres hormonu seviyesini düşürerek kalbimizi rahatlatıyor.

Meditasyon müzikleri

Tibet çanakları, gonglar ve çanlar kullanılarak yapılan bu müzikler gerçekten de saf ve net frekanslar üretiyor. Özellikle 432 Hz frekansına akort edilmiş müziklerin, vücudun doğal ritmiyle uyumlanarak anksiyeteyi azalttığı ve kalbi sakinleştirdiği biliniyor. İnanmıyorsanız kesinlikle deneyin!

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Minimalist neo-klasik müzikler

Max Richter, Ludovico Einaudi veya Yiruma gibi modern minimalist bestecilerin eserleri, karmaşık olmayan, kendini tekrar eden ve insanı yormayan melodik yapılara sahiptir. Beynimiz bu melodileri kolayca tahmin edebildiği için alarm durumunu kapatır ve bizi sakinleştirir.

Chillhop ve Lo-Fi beats

Eğer tamamen enstrümantal veya klasik müziklerden sıkılıyorsan, lo-fi hip-hop veya chillout tarzları da senin için iyi bir alternatif olabilir. Buradaki tek kural, basların ve ritmin çok ağır veya baskın olmaması, arka planda yumuşak bir akış sağlamasıdır.

Enstrümantal parçalar

Hangi tarzı seçersek seçelim içinde insan sesi ve söz yani vokal barındırmayan parçalar kalp atışımızı düşürmede daha etkili. Söz içeren müziklerde beynimiz ister istemez kelimeleri anlamlandırmaya çalışır ve aktif kalır. Ama enstrümantal müzik dinlerken doğrudan teslimiyet ve rahatlama sağlar.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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