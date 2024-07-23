Kalkıp Temizlik Yapma İsteği Verecek 20 Fotoğraf
Kalkıp Temizlik Yapma İsteği Verecek 20 Fotoğraf
Temizlik yapmak konusunda motivasyona ihtiyaç duyuyorsanız gerekli motivasyonu sizler için derledik...
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1. Siz de derin bir oh çekmişsinizdir...
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2. Görüntüsü bile insana huzur veriyor!
3. Kalkıp temizleme isteği ve gücü veren rabbime şükürler olsun diyelim 😂
4. Burada değil duş almak, el yüz bile yıkanmaz...
5. Gözümüz gönlümüz de bu görsel kadar açıldı...
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6. Tuvalete ulaşmak için Survivor parkını aşmaları gerekiyormuş...
7. Hemen yerinizden kalkıp bir pencere kenarlarını kontrol edin...
8. Aldığımız duyumlara göre kedi eniğini kaybetse bulamaz lafı bu mutfaktan çıkmış...
9. Evi süpürmenin en güzel yanı işin sonundaki şu görüntü 😍
10. Bahçe temizliği sanki bu kadar zor bir iş olmamalı 🙄
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11. Aman Allah'ım...
12. Kaç saatte temizlendiğin biz düşünemedik bile...
13. Keyiflendik...
14. Araba dile gelip teşekkür etse yeridir...
15. Dışarıyı az görmenizin nedeni gözleriniz değil, camlarmış...
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