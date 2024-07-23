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Kalkıp Temizlik Yapma İsteği Verecek 20 Fotoğraf

etiket Kalkıp Temizlik Yapma İsteği Verecek 20 Fotoğraf

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 13:31

Temizlik yapmak konusunda motivasyona ihtiyaç duyuyorsanız gerekli motivasyonu sizler için derledik...

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1. Siz de derin bir oh çekmişsinizdir...

1. Siz de derin bir oh çekmişsinizdir...

2. Görüntüsü bile insana huzur veriyor!

2. Görüntüsü bile insana huzur veriyor!

3. Kalkıp temizleme isteği ve gücü veren rabbime şükürler olsun diyelim 😂

3. Kalkıp temizleme isteği ve gücü veren rabbime şükürler olsun diyelim 😂

4. Burada değil duş almak, el yüz bile yıkanmaz...

4. Burada değil duş almak, el yüz bile yıkanmaz...

5. Gözümüz gönlümüz de bu görsel kadar açıldı...

5. Gözümüz gönlümüz de bu görsel kadar açıldı...
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6. Tuvalete ulaşmak için Survivor parkını aşmaları gerekiyormuş...

6. Tuvalete ulaşmak için Survivor parkını aşmaları gerekiyormuş...

7. Hemen yerinizden kalkıp bir pencere kenarlarını kontrol edin...

7. Hemen yerinizden kalkıp bir pencere kenarlarını kontrol edin...

8. Aldığımız duyumlara göre kedi eniğini kaybetse bulamaz lafı bu mutfaktan çıkmış...

8. Aldığımız duyumlara göre kedi eniğini kaybetse bulamaz lafı bu mutfaktan çıkmış...

9. Evi süpürmenin en güzel yanı işin sonundaki şu görüntü 😍

9. Evi süpürmenin en güzel yanı işin sonundaki şu görüntü 😍

10. Bahçe temizliği sanki bu kadar zor bir iş olmamalı 🙄

10. Bahçe temizliği sanki bu kadar zor bir iş olmamalı 🙄
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11. Aman Allah'ım...

11. Aman Allah'ım...

12. Kaç saatte temizlendiğin biz düşünemedik bile...

12. Kaç saatte temizlendiğin biz düşünemedik bile...

13. Keyiflendik...

13. Keyiflendik...

14. Araba dile gelip teşekkür etse yeridir...

14. Araba dile gelip teşekkür etse yeridir...

15. Dışarıyı az görmenizin nedeni gözleriniz değil, camlarmış...

15. Dışarıyı az görmenizin nedeni gözleriniz değil, camlarmış...
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16. Bulaşık makinesisindir ama kendini temizleyemiyorsundur... 😑

16. Bulaşık makinesisindir ama kendini temizleyemiyorsundur... 😑

17. Hadi görüntüyü de geçtik peki ya kokusuna nasıl katlandınız...

17. Hadi görüntüyü de geçtik peki ya kokusuna nasıl katlandınız...

18. Temizleyen kişiye kocaman bir alkış!

18. Temizleyen kişiye kocaman bir alkış!

19. Yanlışıkla kedi bile temizlenmiş... 🤣

19. Yanlışıkla kedi bile temizlenmiş... 🤣

20. Diş bile fırçalanmayacak bir lavabo...

20. Diş bile fırçalanmayacak bir lavabo...
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