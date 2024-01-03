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Kaliteli ve Şık Duruşuyla Tarzınızı Konuşturmanızı Sağlayacak 500 TL Altı Jean Modelleri

etiket Kaliteli ve Şık Duruşuyla Tarzınızı Konuşturmanızı Sağlayacak 500 TL Altı Jean Modelleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
03.01.2024 - 17:01

Jean pantolonlar, her zaman moda dünyasının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Şıklığı ve konforu bir arada sunan bu pantolonlar, her tarza uygun çeşitlilikte tasarımlarla karşımıza çıkıyor. İşte 500 TL altında bulabileceğiniz, kalitesi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken jean modelleri:

Bu içerik 03.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/bu-fiyata-jean-...
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Pierre Cardin Erkek Straight Fit Jean Pantolon

Pierre Cardin Erkek Straight Fit Jean Pantolon

Siyah renk seçeneğiyle her kombinle uyum sağlayan bu pantolon, %98 pamuk ve %2 elastan karışımıyla hafif ve konforlu bir kullanım sunuyor. Yan cep detayıyla da şıklığına şıklık katıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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DeFacto Kadın Uzun Boy Jean Pantolon

DeFacto Kadın Uzun Boy Jean Pantolon

Siyah, antrasit, mavi ve koyu mavi renk seçenekleriyle günlük kullanıma uygun olan bu pantolon, pamuk, elastan, viskon ve polyester karışımı malzemesiyle esnek ve rahat bir kullanım sağlıyor. Dar kesimiyle fit bir görünüm sunan bu model, farklı üstlerle kolayca kombinlenebilir.

Linki burada.

Harika çok kalın değil likralı vücuda oturuyor. Çok rahat 172 70 kilo 40 tam oldu.

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Mavi Lisbon Hemp Koyu Mavi Jean Pantolon

Mavi Lisbon Hemp Koyu Mavi Jean Pantolon

%86 pamuk, %13 true hemp ve %1 elastan karışımıyla çevre dostu bir üretim sürecinden geçen bu pantolon, sürdürülebilir moda anlayışını destekliyor. Comfort kumaş teknolojisiyle nefes alabilen ve dayanıklı bir yapı sunuyor.

Linki burada.

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Twist Wide Leg Fit Jean Pantolon

Twist Wide Leg Fit Jean Pantolon

Beyaz renk ve yırtık detaylarıyla sokak stilini yansıtan bu geniş paça ve orta bel pantolon, farklı ayakkabı ve aksesuarlarla her türlü ortamda stilinizi yansıtmanıza olanak tanıyor.

Linki burada.

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DeFacto Erkek Sergio Regular Fit Normal Bel Boru Paça Jean Pantolon

DeFacto Erkek Sergio Regular Fit Normal Bel Boru Paça Jean Pantolon

%98 pamuk ve %2 elastan içeriğiyle hem şık hem de rahat bir kullanım sunan bu pantolon, 31-32 beden seçeneğiyle sizi bekliyor.

Linki burada.

Güzel pantolon tam beden alabilirsiniz.

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Levi's Mile High Super Skinny Kadın Pantolon

Levi's Mile High Super Skinny Kadın Pantolon

Farklı tarzlara ve kombinlere kolaylıkla uyum sağlayan Levi's Mile High Super Skinny Kadın Pantolon, pamuk, viskon ve elastan karışımı kaliteli kumaşıyla gün boyu rahatlık sunuyor.

26W / 28L beden seçeneğiyle burada sizi bekliyor.

176 boy 67 kg. 29 W / 30 L beden aldım. Gerçek yüksek bel ve simsiyah pantolon budur arkadaşlar. Mağaza fiyatının 3'te bir fiyatına amazon sayesinde sahip oldum. Stoklara girince tekrar siyah ve farklı renklerinden alacağım. Bedeni tam oldu. Ürün orijinal. Etiketi kutusu ile geldi. Kargo paketi oldukça sağlamdı ve kargo firması adresime ulaşmadan sürekli bilgilendirme yaptı.

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Bombe Erkek Slim Fit Jean Pantolon

Bombe Erkek Slim Fit Jean Pantolon

%98 pamuk ve %2 elastan içeriğiyle hem şık hem de rahat bir kullanım sunan bu pantolon, fermuarlı kapatma türü ve esneme yapmayan kumaşıyla dikkat çekiyor.

Linki burada.

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Mavi Kadın Alissa Mürekkep Mavisi Jean Pantolon

Mavi Kadın Alissa Mürekkep Mavisi Jean Pantolon

Skinny kesimi ve yüksek beliyle şıklığı ve fit görünümü bir arada sunan bu pantolon, %98 pamuk ve %2 elastan içerikli kumaşıyla konforlu bir kullanım sağlıyor.

Linki burada.

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DeFacto Y7266AZ Denim Pantolon

DeFacto Y7266AZ Denim Pantolon

%99 pamuk ve %1 elastan içerikli kumaşıyla öne çıkan DeFacto Denim Pantolon, yaz aylarında sık sık tercih edebileceğiniz kot pantolonlardan biri olacak. 

Linki burada.

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Koton Kadın Beli Lastikli Kot Pantolon Rahat Kesim Yüksek Bel

Koton Kadın Beli Lastikli Kot Pantolon Rahat Kesim Yüksek Bel

Beli lastikli, rahat kesimi ve yüksek beliyle modern bir stil sunan bu pantolon, %100 pamuklu kumaşıyla konforlu ve cilt dostu bir seçenek sunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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