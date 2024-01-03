Kaliteli ve Şık Duruşuyla Tarzınızı Konuşturmanızı Sağlayacak 500 TL Altı Jean Modelleri
Kaliteli ve Şık Duruşuyla Tarzınızı Konuşturmanızı Sağlayacak 500 TL Altı Jean Modelleri
Kaynak: https://www.mynet.com/bu-fiyata-jean-...
Jean pantolonlar, her zaman moda dünyasının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Şıklığı ve konforu bir arada sunan bu pantolonlar, her tarza uygun çeşitlilikte tasarımlarla karşımıza çıkıyor. İşte 500 TL altında bulabileceğiniz, kalitesi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken jean modelleri:
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Pierre Cardin Erkek Straight Fit Jean Pantolon
DeFacto Kadın Uzun Boy Jean Pantolon
Mavi Lisbon Hemp Koyu Mavi Jean Pantolon
Twist Wide Leg Fit Jean Pantolon
DeFacto Erkek Sergio Regular Fit Normal Bel Boru Paça Jean Pantolon
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Levi's Mile High Super Skinny Kadın Pantolon
Bombe Erkek Slim Fit Jean Pantolon
Mavi Kadın Alissa Mürekkep Mavisi Jean Pantolon
DeFacto Y7266AZ Denim Pantolon
Koton Kadın Beli Lastikli Kot Pantolon Rahat Kesim Yüksek Bel
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